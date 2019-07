Pide mayor representación

Los Ángeles, Estados Unidos

Zach Barack hacel el papel de un compañero de clase de Peter Parker en "Spider-Man: Far From Home" ("Spider-Man: Lejor de casa"). Su identidad de género no es abordada en el pequeño rol.

Barack dijo que para él las cintas de superhéroes siempre se sentían como una historia trans porque hablan sobre identidad.

"Es sobre separar lo que la gente sabe de ti y lo que no sabe", explicó el actor la semana pasada en el estreno mundial del filme.

"Y creo que eso es algo con lo que vivo todos los días. Encima, no veo a muchas personas trans masculinas en televisión u hombres trans específicamente. Así que llegar a ser parte de esto es más que increíble".

El actor, de 23 años nacido en el área de Chicago, cuyos créditos también incluyen la serie de televisión "L.A.´s Finest", dijo que debería haber más papeles para gente trans en todo tipo de películas.

"Hay que poner lo que la gente quiere ver y debe ver. Y como un joven trans, no vi a ningún hombre trans en la televisión nunca, realmente hasta que tenía unos 17 años. Así que tener una película divertida sobre una clase que realiza un viaje y poder ser parte de eso, ni siquiera puedo...", señaló Barack.