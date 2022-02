Pide Coco Rojo administrar ingresos

Los luchadores deben administrarse mejor y destinar parte de sus ingresos en su salud sin pedir dádivas, así lo cree Coco Rojo.

El gladiador asegura que sus compañeros no deberían pedir algún tipo de apoyo adicional, ni a empresarios y mucho menos a los aficionados, pues tanto él promotor les da un sueldo por su actuación y el aficionado ya pagó un boleto por una función, con lo cual el ciclo debería de estar cerrado.

"Hay muchos compañeros que piden que nos ayuden, pero si la lucha libre no te deja para vivir, pues mejor déjala, por eso cada quien cobra un sueldo para saber qué hacer; yo pago doctor particular, dentista y todo porque mi deporte me lo da, si no me lo diera ya estaría yo de empleado para que me dieran el Seguro Social.

"Hay veces que nosotros como luchadores todo queremos, le pedimos ayuda al aficionado, pero él paga un boleto por vernos; algunos ponen en las redes ´ay, ya me torcí, aficionado ayúdame´, y no, el aficionado pagó un boleto por vernos o por un artículo, cada quien por su lado ya cumplió", afirmó el luchador, cuyo nombre de pila es Mario Jiménez.

Coco Rojo piensa que en lugar de quejarse sus compañeros deberían optar por otras opciones de ingreso de dinero, como la iniciativa que tuvo él de realizar exposiciones y convivencias con los fans en donde puede vender sus productos como máscaras, playeras, llaveros, entre otros.

"Llevo 12 años organizando evento (expos y convivencias con fans), son ya 137 veces y vamos a seguir adelante; es un evento para que el compañero retirado se ayude, el compañero actual venga para que la gente lo conozca y, para que los futuros estrellas de la lucha libre también se vengan a dar a conocer, vendiendo sus productos", concluyó Coco Rojo.