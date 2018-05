Pide el Clero respeto, paz y tranquilidad en campaña

Escuchemos y votemos por el que mejor nos parezca y que vaya a servir a la comunidad, pues así estaremos buscando el progreso de nuestro pueblo . Juan Manuel Sánchez, presbítero

, Tam.- Durante la celebración dominical y en víspera del arranque de laspara Presidente Municipal, las autoridades eclesiásticas de la Parroquia San Francisco de Asís, pidieron a toda la comunidad permanecer con tranquilidad, conducirse con respeto, evitando caer en provocaciones, a fin de que la contienda no sea motivo de discordia entre las personas.

"Este lunes empiezan las campañas políticas, por lo que le pedimos a toda la población que permanezcan tranquilos, evitando caer en provocaciones, pues las campañas no deben ser motivo de pleito, sino más bien de ponernos a leer y a analizar cuál es el mejor candidato, no es para pelearnos, claro que no, es para poder elegir a la persona que yo crea que va a servir más a mi pueblo, debemos recordar que el voto es libre, es personal y es secreto, pero no es motivo de discusiones", refirió el Pbro. Juan Manuel Sánchez de la Parroquia San Francisco de Asís en esta ciudad, quien invitó a la comunidad católica a escuchar las propuestas para poder ver qué candidato es el que mejor nos parece y por él, hagamos nuestro voto, pero en un sentido de Paz y tranquilidad.

"Si mi hermano quiere por un partido y yo por otro, bendito sea Dios, no pasa nada, que bonito que haya diferencia, pero eso no nos va a distanciar, tenemos que tener madurez en la elección de nuestros gobernantes, el que nosotros queramos, hay varias opciones, vean y escúchenlos que les proponen, y si es para bien de la comunidad, votemos por ellos, ya inician las campañas, pero todos tranquilos, sin apasionamientos, porque luego nos dejamos llevar por cosas insignificantes, vamos a estar tranquilos, pacientes, mejor escuchemos y votemos por el que mejor nos parezca y que vaya a servir a la comunidad, pues así estaremos buscando el progreso de nuestro pueblo y de nuestros hijos también", finalizó diciendo el Pbro. Juan Manuel Sánchez.