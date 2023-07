Conquistan NY

Nueva York, EU

¿Cómo se coreografía una escena de intoxicación alimenticia en masa? ¿Una joven presa de frenesí erótico? ¿Una pareja cuya pasión es tan intensa, que literalmente estallan en llamas?

Estos eran sólo algunos de los retos que aguardaban al coreógrafo Christopher Wheeldon —durante décadas, una de las mentes más creativas del ballet y últimamente también de Broadway— al adaptar la popularísima novela “Como agua para el chocolate” de 1989. El ballet “Like Water for Chocolate” que estreno en Nueva York la semana pasada con la compañía American Ballet Theatre (ABT).

AMBIENTADA EN MÉXICO

Una espectacular historia contada desde el ballet narrativo.

Pero la novela de Laura Esquivel sobre manjares, magia, lujuria y pasión prohibida, ambientada en México a principios del siglo XX y que fue adaptada al cine con gran éxito, era un desafío muy distinto: ¿cómo transmitir una narración compleja, fuerte, con muchos personajes, que se desarrolla a lo largo de dos décadas, sin palabras?

Wheeldon se ríe, rechaza la palabra “fuerte”, prefiere “jugosa”, o mejor, “épica”.

“Es épica y a la vez íntima, sabes”, dijo en una entrevista reciente. Trata de una familia, pero la magnitud de las emociones en esta familia, y por supuesto, el tiempo a lo largo del cual se narra la historia... y le agregas el realismo mágico y tienes una historia épica”.

Pero añade que “mi objetivo siempre es encontrar historias que son dinámicas y emocionantes y teatrales y no preocuparme demasiado por los aspectos prácticos... ¿Podemos lograrlo? ¿Podemos llevar a la audiencia en un viaje del que saldrán con la sensación de haberse conectado con estos personajes y haber sido transportados a un mundo distinto?”.

TEMPORADA DE VERANO

Magia, lujuria y pasión prohibida, ambientada en México.

La producción se presenta en el Metropolitan Opera House para iniciar la temporada de verano del ABT después de temporadas en el Ballet Real de Londres, su coproductor, y en el Segerstrom Center for the Arts en Costa Mesa, California. Se puede decir que el ABT ha hecho una gran apuesta con esta producción, y no solo cuando el personaje se va galopando a caballo en el mencionado frenesí erótico.

La compañía espera atraer a fans del libro o la película que tal vez no sean habitués del ballet.

Pero aunque casi todo el mundo conoce la historia de Julieta y su Romeo, y también los conceptos básicos sobre esos cisnes, las audiencias que no han leído la novela de Esquivel, y quizás incluso aquellos que la han leído, pueden necesitar un manual básico. De ahí las notas muy detalladas del programa. Wheeldon dice que ha visto miembros de la audiencia “leyendo furiosamente sus programas en el intermedio”, lo que dice que es algo bueno.

“Está bien necesitar una sinopsis”, dice. “Sé que se dice ampliamente que si estás haciendo un ballet narrativo, debería ser claro y no deberías necesitar tus notas. Eso es cierto hasta cierto punto. Debe haber suficiente para que la audiencia se aferre y pueda comprender las relaciones, pero no necesariamente captar todos los matices. Esta es una (historia) compleja y eso es lo que la hace dinámica y emocionante”.

La pasión en ciertos momentos es tórrida para un ballet, y el sitio web de ABT incluye el equivalente a un aviso de película PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años).

El elenco está protagonizado por Cassandra Trenary y Herman Cornejo, quienes también iniciaron la temporada en Costa Mesa. La pareja ha seguido ensayando y perfeccionando en Nueva York, junto con el resto de la compañía.

MÚSICA ORIGINAL

En cuanto a la música original, el compositor Joby Talbot se enfocó en instrumentos fuertemente asociados con México, además de encontrar inspiración en géneros como el danzón, el joropo, la cumbia y el huapango.

Por sugerencia de Wheeldon, la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra se sumó como asesora musical, comenzando su colaboración en Londres el año pasado. De la Parra dirigirá en Nueva York en las primeras cuatro funciones del ballet.

Talbot agregó instrumentos particulares asociados a cada uno de los personajes principales: la guitarra para Pedro, la ocarina para Tita, la flauta de madera para la cocinera Nacha, y campanas para Mamá Elena.

TOQUE MEXICANO

