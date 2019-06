Papá por segunda vez

Ciudad de México.

Pasaron 20 años para que Plutarco Haza volviera a cambiar pañales y cargar a un bebé, pero no importó, pues la memoria adquirida con Nicolás hace dos décadas, lo hizo actuar ahora con el pequeño Leonardo.

"¡Estaba nervioso de volver a empezar pero, en cuanto nació, los miedos se quitaron, casi casi sabía cómo dormirlo, cargarlo, cuando pensaba que se me había olvidado!", dice bromista el actor de El señor de los cielos y Silvia Pinal... frente a ti.

El nuevo heredero nació el pasado 7 de febrero, siendo Ximena del Toro la mamá feliz.

RELAJADOS

"Es muy sonriente y tranquilo, también nosotros somos relajados y tratamos de transmitírselo", indica.

Nicolás, su hijo mayor, producto de su relación con la también actriz Ludwika Paleta, ya conoce a su medio hermano, de apenas cuatro meses.

"Me siento privilegiado de poder vivir la paternidad así, poca gente tiene eso, es como regresar al examen y repetir las cosas que hiciste bien y me une más ahora a mi hijo mayor, porque al estar con Leonardo me hace recordar cosas que hacía con él", expresa el histrión de 46 años.

"Hace 20 años no estaba yo consciente de nada, era una persona muy arrojada y eso me ayudó a sobrevivir, pero también es cierto que ahora lo que más me preocupa es la inseguridad, qué me pueda pasar a mí y por supuesto proveer, el futuro", considera.

NICOLÁS EN EU

De Nicolás siente orgullo que estudie actualmente cine en Estados Unidos.

Éste sabe que puede contar con su apoyo, algo que el propio Plutarco no tuvo con su familia, pues nadie estaba relacionado con el medio del espectáculo en ese momento.

"Me siento contento por él, trato de estar presente para cualquier cosa y él tiene una gran ventaja que es que le dé mi punto de vista (en el medio) y él tome el suyo propio", expone.

Lo que sí tiene claro es que a un hijo no debe contaminársele con el público.

"Sí comparte uno en redes sociales algo de la felicidad, pero hasta ahí", precisa Plutarco.