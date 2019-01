Pagará exsheriff multas en ´abonos chiquitos´

McAllen, Tx.

Con pagos mensuales mínimos de 285 dólares, el exsheriff del Condado Hidalgo, Guadalupe "Lupe" Treviño, deberá cubrir los 10 mil dólares de multa impuestos al funcionario por la Comisión de Ética de Texas.

Luego de que desde el martes Treviño goza de su libertad, a más tardar el primero de febrero del presente año deberá de comenzar a realizar los pagos correspondientes a la Comisión, destacándose que si realiza el pago mensual mínimo, terminará de pagar la multa en diciembre de 2021.

Treviño, de 69 años de edad, pagó su deuda con la sociedad el martes, después de cumplir cuatro años y cuatro meses de una condena pactada a cinco años.

El exfuncionario estuvo en una prisión federal de Pensacola, Florida, y en julio de 2018 fue enviado a un centro de rehabilitación en Texas, en un lugar no revelado por las autoridades, para posteriormente pasar las últimas semanas en retención domiciliaria, en el Valle del Río Grande.

La Comisión de Ética de Texas emitió una orden declarando que Treviño violó el Código Electoral de Texas al aceptar una contribución política en efectivo ilícita.

La contribución de la campaña quedó al descubierto en un informe financiero que revelaba el depósito en la cuenta bancaria de la misma, aunque después Treviño emitió un cheque reembolsando el monto de la donación, el cual nunca fue cobrado, pero al parecer el ex sheriff no cumplió con el plazo legal para reembolsar la donación no deseada, el cual es de tres días.