Olvidan candidatos a los ´chocolates´

Ningún candidato de los diferentesni nacional o local, ha tocado el tema de regularización deo de bajar los costos en las importaciones, por lo que es necesario que se interesen por el problema que se enfrenta en la zona fronteriza del País.

En la década pasada se beneficiaron 10 millones de personas con la importación, pero luego de la presión de las autoridades negocios cerraron, bajaron las ventas e importaciones y nadie les ha hecho caso.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en Reynosa, comentó que los candidatos están enfocados en los problemas de los grandes empresarios, olvidando del beneficio que se da a la población más necesitada con la importación.

El empresario hizo un llamado a los candidatos para que se acerquen y puedan expresar sus propuestas o planes de trabajo en este tema.

Entre las peticiones están: que les quiten requisitos, valores altos y sean reales y que tengan mayor facilidad en la importación en las aduanas.

"No ha habido ningún llamado por parte de ellos, desgraciadamente no voltean ver abajo, seguimos igual, ninguno ha volteado hacia abajo, este rubro comercial no es tomado en cuenta", dijo.

Los comercializadores quieren que regrese la oportunidad de comprar un auto usado, con valores altos y sin ataque del gobierno federal.

"Es un llamado a los nuevos candidatos que nos volteen a ver, que pongan alguna propuesta, la población siempre va a estar abierta a lo que sea bueno para ellos y hay que dialogarlo con los candidatos", expresó