Obrador conmemoró a víctimas del 68: no habrá autoritarismo

NOTICIAS RELACIONADAS Izan bandera a media asta en recuerdo de víctimas del 68

Declaran Tlatelolco Patrimonio Cultural

Cd. de México.

En un acto conmemorativo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, López Obrador garantizó que no se usará la fuerza contra las protestas sociales.



"Es el juramento que nosotros hacemos: no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo", dijo.



"Empeño mi palabra de que nunca jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a ninguna autoridad policiaca, para reprimir al pueblo. No habrá autoritarismo".



Ciudadanos presentes en el acto le aplaudieron, incluidos líderes históricos del Comité del 68.



A 50 años de la matanza de Tlatelolco, el político tabasqueño encabezó una guardia de honor en el monumento dedicado a los estudiantes reprimidos y asesinados.



López Obrador estuvo acompañado por la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como por integrantes de su futuro Gabinete y diputados federales.



En el monumento, que tiene grabados los nombres de decenas de víctimas, fueron colocadas ofrendas florales.



Previo al evento, integrantes del Comité del 68 reclamaron que en el lugar se instalaran vallas metálicas que separaban a funcionarios de los demás asistentes.



"¡Ya se parecen a (Felipe) Calderón!", gritó una mujer que buscaba ingresar al lugar.



Por estos y otros reclamos, minutos después los organizadores decidieron abrir el lugar para que los presentes llegaran hasta el monumento.



Frente a la iglesia de Santiago se dieron cita el futuro Canciller, Marcelo Ebrard; Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación; y Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública.



También Ricardo Montreal, coordinador de Morena en el Senado, y Esteban Moctezuma, futuro Secretario de Educación Pública.



Después de la guardia de honor que encabezó López Obrador, un grupo de danzantes de la UNAM y de la UAM, Unidad Azcapotzalco, realizó un ritual con música.



Los danzantes corearon consignas para exigir justicia por los muertos y desaparecidos del País.



"¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!" y "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", gritaron.



En la zona también se celebró un evento ecuménico de oraciones y rituales para recordar a los caídos y evitar que en el lugar se lleve a cabo otra matanza, explicaron los organizadores.