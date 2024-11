Pérez Dayán, el Yunes del Poder Judicial.- Marko Cortés

Por: Agencia Reforma

Noviembre 06, 2024 - 04:30 p.m.

El senador panista Marko Cortés condenó que el Ministro Alberto Pérez Dayán no hubiese respaldado el proyecto que invalidaba parcialmente la reforma al Poder Judicial.

De hecho, el también presidente del PAN equiparó a Pérez Dayán con el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, el panista que a mediados de septiembre votó en favor de esa reforma.

"Me entristece ver el viraje que dio uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo puedo creer. Nosotros asumíamos que iba a haber ocho valientes Ministros. Nosotros creíamos que se iba a declarar inconstitucional lo que somete al Poder Judicial por debajo del Poder Ejecutivo", planteó.

"Ahí es cuando uno dice caray, a poco en cada Poder hay un Yunes que traiciona".

Cortés llegó a decir que ayer había sido un martes muy triste para México.

"Porque se somete al Poder Judicial y no se le da la garantía a los mexicanos cuando tengan que estar frente a un juez, que sea capaz y no de consigna y no sólo popular, sino serio y que le dé la razón si es que la tiene", advirtió.

En opinión del dirigente, el Ministro Pérez Dayán fue sometido.

"Por la buena o por la mala, lo sometieron. Tristemente lo digo porque es una persona a quien aprecio, pero ahorita se trataba de defender a la patria y a la patria se defiende al final con el voto y su voto era absolutamente determinante", consideró.