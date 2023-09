Pide Verástegui firmas en Jalisco para candidatura

Al considerar que representa a la ciudadanía independiente que ya no desea dar su voto a partidos tradicionales, el actor y productor de ultraderecha Eduardo Verástegui se encuentra de gira en Jalisco para recabar firmas de simpatizantes con miras a consolidar una candidatura independiente para la Presidencia de México en 2024.

José Eduardo Verástegui Córdoba acudió a San Juan de Dios para recabar firmas para su candidatura independiente

Pide Verastegui firmas en Jalisco.

Entre sus primeros actos proselitistas en Jalisco figuró una visita al mercado Libertad, o San Juan de Dios en Guadalajara, donde fue recibido por docenas de simpatizantes, principalmente mujeres, quienes le proporcionaron su apoyo con datos personales, ya que requiere un millón de firmas de electores en todo el país para obtener la posibilidad.

"De donde más hemos recibido firmas es de Jalisco, por eso estamos aquí, dándole gracias a la gente que bajó la aplicación Apoyo Ciudadano y se dio el tiempo de firmar. Espero llegar a dos millones de firmas y obtener el registro del INE, entonces sí pónganse el cinturón porque se viene lo bueno", declaró Verástegui rodeado de simpatizantes.

José Eduardo Verástegui Córdoba, es actor y productor

Pide Verstegui firmas en jalisco

Aunque habló de proyectos legislativos que se encuentra impulsando en Estados Unidos respecto a niños y niñas migrantes cuyo paradero se desconoce, se le cuestionó sobre su postura ante problemas de Jalisco tales como ser primer lugar nacional en desaparición de personas y fosas clandestinas, situaciones que dijo apenas se contextualiza.

"Por eso estoy sacrificando y dejando todo lo que me costó 20 años de trabajo para producir películas, llegar a este momento donde me están ofreciendo contratos de distribución, más películas, todo lo que soñé desde hace 20 años, sin embargo yo le di mi sí a México, así es que para mí es ser fiel a entregar mi vida a México", respondió.

"Estamos reuniéndonos con gente brillante en todas las áreas, en lo micro está lo macro, así como en una película no haces todo (...) la presidencia es lo mismo, el Presidente no lo tiene que saber todo, lo que sí está obligado es reunir a las gentes más brillantes de su país para transformar este México que todos queremos pero no está donde debería".

El actor aseguró que tendrá actos en seis municipios de Jalisco durante los siguientes dos días y después continuará en los otros 31 estados del país, incluso visitará un par de veces Estados Unidos por motivos de su propuesta legislativa, pero regresará al país y a Jalisco en un mes, pues tiene 120 días para recabar el millón de firmas.

También se le cuestionó sobre su financiamiento, ante lo cual aclaró que su gira no es para pedir apoyo económico, sino solamente firmas, pues él mismo pagará los gastos que este ejercicio demande. Comentó, además, que próximamente dará a conocer sus propuestas.

"Me dicen 'no tienes experiencia política', a ver, no tengo experiencia en robar, ni la quiero tener, otra cosa importante, para ser servidor no hay que ser político, todos estamos llamados a servir, cada quien desde su trinchera, yo lo he hecho siempre como cineasta, combinando la política, el arte, los valores, al servicio de las naciones", apuntó.

En caso de obtener la candidatura, se le cuestionó si creía tener posibilidades reales de competir electoralmente con las mujeres que se perfilan como candidatas de las principales expresiones políticas del país, a lo que aseguró que sí existen las posibilidades y que nada está dicho aún.