Entretenimiento en casa

FC BARCELONA: UNA NUEVA ERA

Es un documental deportivo acerca de las últimas temporadas del club catalán, el cual no ha vivido sus mejores momentos recientemente. En la primera temporada se ve la salida de Lionel Messi, el desastroso 2-8 contra el Bayern Munich y la llegada de Xavi Hernández como director técnico, marcando así una nueva era para el club. Observamos la reestructuración del club, los fichajes más recientes y la dinámica del vestuario.

En la nueva temporada, el equipo de Xavi tiene como objetivo principal ganar La Liga, y aunque hay tropiezos en las competiciones internacionales, el club se lleva la Supercopa de España y, finalmente, la Liga. Es increíble ver el cambio en los jugadores y la dinámica del equipo desde la llegada de Xavi como DT. Para los fanáticos del fútbol, es un deleite ver a jugadores como Pedri, Gavi, Frenkie De Jong y Robert Lewandowski, además de tener acceso a los detrás de cámaras que no siempre se ven en los partidos. El documental resalta la ambición y el espíritu del equipo que trabaja y lucha por volver a la élite del fútbol europeo y que tiene hambre de títulos.

LOVE AT FIRST SIGHT

La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista es un drama romántico sobre una chica y un chico que se conocen en una sala de espera de un aeropuerto y vuelan juntos, logrando una conexión inmediata.

Basada en la novela de Jennifer E. Smith "The Statistical Probability of Love at First Sight", cuenta la historia de Hadley, una norteamericana que viaja a Londres para la boda de su padre, y de Oliver, un británico que estudia en los Estados Unidos.

Tras compartir unas horas juntos, parecen haber encontrado a su alma gemela, pero el destino les tiene una jugada preparada para su estancia en Londres. Sin entrar en spoilers, ya que parte de lo que funciona de la cinta es dejarse sorprender, la historia de amor de Hadley y Oliver es muy emotiva, divertida y original.

THE MORNING SHOW

Tras dos años de ausencia, The Morning Show regresa con sus adictivos capítulos y personajes.

En el mundo de la serie también han pasado dos años y ahora se ubica al principio del 2022, tras el covid, y vemos que ha sido de Alex Levy (Jennifer Aniston) y Bradley Jackson (Reese Witherspoon).

Sus carreras han florecido, pero existe una nueva serie de retos, como la invasión a Ucrania, los resultados no esperados de la plataforma de streaming lanzada por el canal, crisis económica, un hackeo al canal y la posibilidad de venta.

A la ecuación se une un magnate de la tecnología, interpretado por Jon Hamm, que es una especie de Elon Musk con cohete espacial incluido. Y el actor sabe como sacarle provecho al personaje.

El primer episodio lidia con una transmisión desde el espacio y para el segundo, ambos se estrenan hoy, vemos al show hacer lo que mejor sabe, manejar una situación de riesgo mientras se encuentran al aire.

La serie mantiene su vertiginoso ritmo y se siguen manejando temas serios como el racismo dentro de las corporaciones y los pagos desiguales.