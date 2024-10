"Alito" Moreno asegura que no teme al desafuero

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas aseguró que "no le quita el sueño" que el presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Eric Flores, haya anunciado que reactivará el proceso de desafuero en su contra.

En entrevista, el senador tricolor afirmó que este tema es intrascendente, del que "salieron dos, tres notas, y nadie agarra esas notas". Además, reiteró que, si bien hay diálogo con el gobierno, no existe el PRIMOR, ya que el PRI apoyará las reformas que beneficien a México, así vengan de Morena.

Moreno Cárdenas denunció que hay una persecución política en su contra por oponerse a iniciativas impulsadas por el régimen de Morena como la reforma judicial.

"Si ser opositor, votar en contra de la locura de reforma al Poder Judicial, votar en contra de la Guardia Nacional es lo que va a hacer el gobierno, perseguir a la oposición, no tengan duda que nosotros lo aceptamos y lo asumimos con eso. ¿No se quejaban de que fue lo mismo que le hizo Acción Nacional a su líder, a López Obrador? Imagínense, no pasa nada, no absolutamente nada", señaló.

- ¿Pero, no le quita el sueño, senador?, se le preguntó.

-Cero, mira estoy hasta delgado, estoy haciendo bastante ejercicio. Muy bien, aquí en la Cámara trabajando, esto es política, hay que pensar en el país, y lo que tenemos que construir es la fortaleza democrática de México, fortalecernos ante el mundo, y estoy convencido y comprometido como es, que no es fácil la lucha que se está dando, la vamos a tener que asumir, respondió.

Alejandro Moreno se auto calificó como "una gente con carácter" que ama profundamente a este país, "y vamos a defender la democracia, las instituciones y la Constitución".

Por otra parte, reiteró que hay diálogo con el oficialismo, pero no hay "PRIMOR".

"No podemos ser una oposición que diga no a todo. Tenemos que construir, si algo es bueno. ¿Quién puede estar en contra del incremento al salario? ¿Quién puede estar en contra de darle mayores oportunidades a las mujeres?, nadie", manifestó.

"Nosotros no tenemos ningún acuerdo, nosotros vamos a votar en congruencia, como lo hemos marcado. Si hay iniciativas, minutas, propuestas que beneficien al pueblo de México, lo vamos a votar favor, lo proponga el PAN, lo proponga MC, lo proponga el PRI o lo proponga el gobierno, así es una democracia", recalcó.