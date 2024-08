Notifican de nuevo al Congreso de sanción a Samuel

Al informar que el Congreso local ya fue notificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que la sentencia en la que se ordena al Legislativo sancionar al Gobernador fue ratificada, se avanzará en ello, dijeron Diputados locales.

Incluso, Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, insistió en que la sanción al Gobernador debe ser ejemplar y advirtió que, podría alcanzar de 2 a 9 años de prisión.

"Ya nos notificaron, ya vimos que el Pleno de la Sala Superior también le dio un revés al Gobernador, entonces ya estamos viendo la ruta de cuál es el camino y los tiempos de cuando pudiéramos tener una sanción, porque sí tenemos que sancionar de una manera ejemplar, pues tenemos un Gobernador que recurrentemente viola la Constitución y las leyes electorales", expresó.

"La semana pasada andaba en el INE cabildeando la elección de Monterrey en el INE y lo hemos visto cabildear en la Sala Superior también, así que está enfocado más en la cuestión electoral y eso claramente la Ley dice que la sanción, si mal no recuerdo, es de 2 a 9 años de prisión, por ser una autoridad que está inmiscuido en un proceso electoral".

En entrevista por separado, la Diputada local del PRI, Lorena de la Garza, dijo que para sancionar a García no se requiere de mayoría calificada.

"Es nuestra voluntad, como grupo legislativo del PRI, ponerle una sanción ejemplar al Gobernador", agregó, "no por una violación a la Ley, sino por varias que ya lleva, tanto por el tema del Presupuesto como por la intromisión en el proceso electoral y ya tenemos la instrucción de un Tribunal que nos dice 'sí violó la Ley, hay que imponerle una sanción y es el Congreso quien lo tiene que hacer'.

"La intención de nosotros es imponerle una sanción al Gobernador Samuel García y que ésta sea ejemplar, no porque sea él, sino porque tenemos que dejar el precedente, a él y a todos los servidores públicos, de que la Ley no se puede violar.

"... Hay temas en los que se necesitan 22 votos nada más, así que no todo lo que ellos (los Diputados de Movimiento Ciudadano) quieren paralizar no asistiendo a sesiones, lo van a lograr... la sanción no requiere de 28 votos, con 22".