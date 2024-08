Aplazan definición sobre violencia de AMLO contra Xóchitl

Los magistrados electorales Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata postergaron la definición sobre si el Presidente Andrés Manuel López Obrador cometió o no violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral le había dado la razón a la ex candidata presidencial de que el Mandatario sí la violentó en 8 de 11 conferencias matutinas de julio y agosto de 2023.

Sin embargo, la senadora impugnó esa decisión ante la Sala Superior para exigir reparación del daño.

La magistrada Janine Otálora propuso a sus cuatro compañeros desestimar dicha petición, además de plantear que de las ocho mañaneras en las que la Especializada había determinado violencia política, únicamente se confirmaba en tres.

Otálora afirmó que en las conferencias del 11 de julio y 7 y 8 de agosto del año pasado sí hubo agresiones que exceden a la crítica en el debate público.

Esto, añadió, al negar su trayectoria, méritos políticos e identidad, y asegurar que estaba a la sombra de un conjunto de hombres reconocidos en el ámbito político.

La magistrada aseguró que aunque en las conferencias del 3, 5, 10 y 14 de julio, así como en la del 3 de agosto, las expresiones sí pueden recaer en el debate, pero el Presidente violó principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

La agresión del tabasqueño ha sido una de las principales banderas de Gálvez, con el argumento de que eso impactó en su campaña presidencial y hubo inequidad.

Soto propuso revisar nuevamente la queja, al considerar que Otálora utilizó valoraciones distintas, y tenía que aplicar los mismos elementos para su análisis.

"Lo que conduciría es hacer un análisis, pues más profundo, pero además no aislado, sino un análisis que nos permita correr, por decirlo de alguna manera, el test de género y de juzgamiento con perspectiva de género de manera similar en cada uno de los casos y no de esta forma como se nos está presentando, que se están aislando y no advierto que se haga un estudio, pues razonado, con perspectiva de género en la totalidad de las frases que se han denunciado", dijo.

Esa posición fue respaldada por Fuentes y De la Mata.

El magistrado Reyes Rodríguez, con quien Soto tiene diferencias, le cuestionó: "¿Su conclusión es que hay violencia política de género en todos los casos, vistos de manera conjunta?".

"¿Me está cuestionando?", le reviró Soto.

"No, le estoy preguntando cuál es la consecuencia de la posición de usted", insistió Rodríguez, quien interrumpió a su homóloga.

"Estoy hablando. Que se tienen que analizar todas las frases bajo una misma metodología, incluso hay precedentes en los cuales me he quedado en minoría, por cierto, en donde se ha determinado que hay violencia política", dijo.

Así, con tres votos a favor, el caso se asignará a otro magistrado para que vuelva a analizar todas las conferencias.