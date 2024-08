Protestan trabajadores del PJ en Cámara de Diputados

Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) marcharon esta tarde alrededor de la Cámara de Diputados para exigir respuesta a la solicitud de audiencia que presentaron para exponer las afectaciones que ocasionaría la reforma judicial.

Un grupo de más de 100 servidores públicos circuló en el perímetro del recinto legislativo con banderas nacionales, mantas y pancartas, gritando consignas contra la iniciativa presidencial que pretende instaurar la elección popular de juzgadores.

"¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!"y "¡México, aguanta, la justicia se levanta!", gritaban los manifestantes.

Patricia Aguayo, representante de los trabajadores del PJF, dijo que esta manifestación fue para recordarles a los diputados que ayer decenas de funcionarios judiciales fueron a presentarles una solicitud de audiencia y hasta el momento no han dado respuesta.

"Ya fuimos a tocarles la puerta, pues ahora fuimos a darles una recordadita para que nos den fecha", dijo.

-¿Que sigue en lo inmediato para el próximo lunes?, se le preguntó.

"Vamos a esperar el dictamen que lo aprueban el lunes, aparentemente esa es la agenda que tienen en Cámara de Diputados y, pues, vamos a estar al pendiente de los términos en que se va a emitir ese pronunciamiento por parte de los diputados, con total independencia de que ya fuimos a solicitar ayer que nos dieran audiencia, en términos del artículo 14 constitucional, fuimos a solicitarles que nos otorguen derecho de audiencia, que nos oigan, que nos escuchen. No hemos recibido ninguna respuesta al respecto y es lo que estamos esperando también", señaló.

"Dijo Sheinbaum también, que esto no es ético, aquí no estamos en el terreno de la ética, estamos en el terreno de los derechos, tanto que ella decía que la Ciudad de México era la ciudad de los derechos. Esto es un derecho, y se tiene que respetar. El derecho a la libre manifestación, el derecho de asociación y el derecho a la defensa de los derechos laborales".

Apoya Zavala paro del PJF

La diputada federal Margarita Zavala acudió hoy a las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro para expresarle su apoyo a los trabajadores del PJF que se encuentran en paro en protesta por la iniciativa de reforma judicial.

La esposa del ex Presidente Felipe Calderón manifestó a los servidores públicos que defenderá al Poder Judicial de la Federación en esta y la próxima Legislatura.

"(Son) carreras judiciales que han significado un amor a la patria, una entrega y un servicio que quizá como País no hemos valorado y, por la experiencia que tenido como abogada, desde luego me ha tocado ver al Poder Judicial dar esperanza en muchas cosas, no hay nada en las iniciativas que se trabajan ni en el dictamen que ha pasado que tenga que ver con la solución de para los problemas que todos tenemos en el sistema de administración de justicia", dijo.

Consideró que existe mucha venganza contra "un pasado imaginario" con soluciones que vienen cargadas de un odio que no existe en el Poder Judicial.

"A mí me parece conmovedor, sé que lo que están haciendo es también por el bien de mis hijos y por las futuras generaciones, yo veo a mis alumnos que quieren estudiar derecho o que están estudiando derecho y pienso en la batalla que cada uno de estas mujeres y cada uno de estos hombres están haciendo, lo menos que podía hacer, que era venir por mi credencial a la Cámara de Diputados, es decirles que yo voy a defender al Poder Judicial, es defender a México, por eso estoy aquí", comentó.