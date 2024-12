Rechazan que estudiantes sean reclutados por narcos

Por: Agencia Reforma

Diciembre 03, 2024 -

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, dijo desconfiar de los periódicos extranjeros, por lo que esperarán a que autoridades mexicanas les informen si existe alguna carpeta de investigación sobre el presunto reclutamiento de estudiantes de química por el Cartel de Sinaloa.

Cuestionado sobre lo publicado por el periódico The New York Times, el legislador dijo que en este momento no cuentan con información de la Fiscalía General de la República (FGR) que indique que eso está ocurriendo en algún lugar del país.

"Nosotros nos basamos en datos fidedignos de la autoridad y no los tenemos, ni datos ni elementos de la Fiscalía General de la República que esto haya ocurrido en alguna parte del País", dijo en conferencia de prensa.

The New York Times publicó que miembros del Cartel del Sinaloa reclutan a estudiantes de química para fortalecer la producción de fentanilo y sus precursores, de acuerdo con testimonios de estudiantes.

Monreal dijo que respeta a los periódicos extranjeros, pero no cree en ellos, por lo que esperarán a que las autoridades nacionales corroboren o no esta información.

"Ellos dicen muchas cosas, pero yo no le creo a ningún periódico extranjero, lo respeto, pero yo prefiero que la autoridad nacional nos diga si hay alguna carpeta de investigación al respecto", reiteró.

El coordinador parlamentario afirmó que confían plenamente en la FGR.

Sobre los acuerdos de la Junta de Coordinación Política informó que mañana se discutirá en el pleno la reforma al artículo 4 de la Constitución que prohíbe el uso de vapeadores y la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo, además de que habrá una efeméride en materia de personas con discapacidad.

El miércoles, agregó, continuarán las reuniones de la Comisión de Presupuesto con diversos funcionarios del Gobierno federal, y mañana iniciarán estos encuentros con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez.

En la sesión del jueves, añadió, habrá una efeméride por el Día Mundial del VIH, así como rondas de iniciativas. Ese mismo día, señaló, se reunirán los consejos electorales con la Comisión de Presupuesto.

Monreal tambuén Informó que prevén que entre el 13 y 15 de diciembre se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación y concluya el actual periodo ordinario de sesiones con la instalación de la Comisión Permanente.

Además del presupuesto, antes de que concluya el periodo de sesiones, dijo, esperarán la minuta del Senado del segundo paquete de leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial y analizarán qué otras reformas constitucionales podrán aprobar, ya que faltan cuatro del llamado Plan C.

En su turno, el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, informó que sostuvo una reunión con la directiva de la Asociación Mexicana de Banqueros.

Informó que durante el encuentro, el sector le informó sobre la disponibilidad de dinero que tienen para inyectar al mercado a través de créditos de manera inmediata y hablaron sobre cómo se ha reducido la morosidad y sobre la reforma judicial.

"Ellos siguen en la idea de inyectar disponibilidad de efectivo para poder activar inversiones en México", afirmó.

Sobre la reforma judicial, dijo que les explicó a los banqueros que contribuirá a que siga habiendo certeza.

"Les hablé, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial y de cómo sí va a contribuir a que siga habiendo certeza en los esquemas de impartición de justicia, que para ellos es importante", afirmó.