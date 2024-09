Desaira Oposición sesión para declaratoria de reforma al PJ

Legisladores de Oposición no asistirán a las sesiones convocadas mañana en la Cámaras de Diputados y Senadores para realizar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial.

Las bancadas del PRI anunciaron la decisión tras una reunión de los coordinadores parlamentarios, Rubén Moreira y Manuel Añorve, con el presidente del partido, Alejandro Moreno.

De acuerdo con los legisladores, en la sesión convocada para este viernes, el oficialismo busca de manera indebida promulgar la reforma al Poder Judicial.

"En congruencia con la postura del PRI, que fue defendida en los foros de diálogo de la Reforma Judicial y ratificada en votación por los 15 senadores y 36 diputados del partido, la dirigencia nacional y la coordinación de las bancadas en el Congreso de la Unión reprobaron las evidentes violaciones al proceso legislativo durante su discusión, así como la ausencia de debate en los Congresos Locales, que ya ofrecieron los votos necesarios para el aval de la reforma", indicaron en un comunicado.

Los priistas acusaron desaseo en el proceso legislativo en el que, advirtieron, prevalecieron las presiones, las amenazas y la violencia no sólo contra legisladores de Oposición si no en contra de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial.

Además, reiteraron que en los próximos días acudirán a las instancias nacionales e internacionales para impugnar y denunciar las inconsistencias.

Diputados y senadores el PAN informaron que tampoco asistirán a la sesión, a decir de la coordinadora blanquiazul en San Lázaro, Noemí Luna, porque no están de acuerdo en que los inviten a una fiesta de Morena.

"No vamos asistir mañana y no es porque no estemos los legisladores presentes en la Ciudad y listos para defender la patria, no vamos a asistir mañana porque no estamos de acuerdo en que nos inviten a una fiesta de Morena, una fiesta en la que van a dar a conocer que ya cuentan con los votos en los estados necesarios, cuando ni siquiera se consultó a los municipios", dijo.

La legisladora coincidió en el desaseo del proceso legislativo.

Como ejemplo, recordó que los diputados aprobaron la reforma en una sede alterna que estaba lista incluso antes de que existiera un acuerdo de la Jucopo y de la Mesa Directiva, además de que las instalaciones de la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca no permitieron ni siquiera verificar el quórum.

Sobre los procesos en los Congresos locales para avalar la reforma, calificó como gravísimo que, por ejemplo, el aval en Oaxaca se diera tres horas después de que concluyó la sesión en el Senado.

Luna informó que promoverán un amparo para impugnar el proceso legislativo de la reforma y el partido presentará una acción de inconstitucionalidad, además de que buscarán acudir a instancias internacionales.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado también informó que no asistirá a la sesión de este viernes.