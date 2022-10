Se enfrentan policías y pobladores en predio de QR

En respuesta, se reportó que los elementos lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, pero también disparos de arma de fuego, los cuales dejaron herido a uno de los habitantes de la capital estatal.

Se reportó que al menos 50 familias, con unas 150 personas, son las que viven en ese predio por el cual desde hace más de 30 años hay un pleito legal.

En un video, uno de los pobladores aseguró que las autoridades llegaron disparando y por eso ellos iniciaron un bloqueo en la vía federal.

"Pa´ que vean nuestras autoridades disparándonos, me dispararon policías ahí en el rancho La Victoria. No nos metemos en problemas, hoy nos vino a sacar la Policía a plomazos, por favor vayan a apoyar al rancho La Victoria, el señor tiene documentos legales y ellos vienen con papeles apócrifos, no nos dejen solos", afirmó un habitante.

"No se vale, nos dispararon, tenemos videos, llegaron muy agresivos, por favor ayúdenos señora Gobernadora (Mara Lezama), señor Presidente López Obrador, por favor Mara, apenas estás entrando, ayúdanos por favor, no continúes con la corrupción", expresó otro.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Quintana Roo ha emitido una respuesta sobre el operativo y el saldo de heridos por el enfrentamiento.