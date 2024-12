Violencia contra las mujeres no debe frenarnos: María Elena Ríos

Por: El Universal

Noviembre 24, 2024 - 03:30 p.m.

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz aseguró que lamentablemente México sigue siendo un país racista, machista y clasista, pero se congratuló de que tengamos a la primera mujer presidenta y que miles de mujeres mexicanas alcen su voz y demuestren que no solamente sirven para parir.

Al participar en el segundo y último día del primer Parlamento Nacional de Mujeres Jóvenes, que se realizó en el Senado de la República, exhortó a las actuales y futuras legisladoras a subsanar los vacíos legales que existen para evitar que muchas mujeres sigan siendo víctimas de la violencia y de los feminicidios.

"No solamente es importante para mí, sino también es importante para todas las mujeres que hemos sobrevivido a una de las violencias más extremas, que es el feminicidio en grado de tentativa, el cual es el cúmulo de muchas violencias hacia las mujeres y que seguramente ustedes lo están pasando, pero que seguramente ustedes serán también las próximas legisladoras que van a poder subsanar cada espacio, cada laguna en las leyes de nuestro país para que lo que me pasó a mí no le pase a ninguna otra mujer, a ninguna otra niña, independientemente de su estado socioeconómico, del estado en que habite".

María Elena Ríos pidió a las mujeres denunciar cualquier tipo de acoso y de violencias que dijo, tienen muchas caras y facetas.

"Nos van a violentar una y otra vez, pero las violencias son como las enfermedades de salud. Cuando ustedes se enferman de Covid o tienen una vacuna contra el Covid, ¿eso las vacuna de tener influenza?, así funcionan las violencias. Las van a violentar de una manera y de otra, pero esto no las puede frenar. Les van a decir que están mal, que son unas exageradas, que están locas, que para qué les dieron estos espacios si son un peligro, pero lo que nos queda y les puedo decir que nos tocó vivir en este presente es que tenemos que hacer oídos sordos y que tenemos la fortuna de poder accionar", enfatizó.

Ríos Ortiz, quien lamentó que haya tenido que pasar por muchas dificultades y enfrentarse a todo tipo de obstáculos para buscar justicia contra el legislador que habiendo sido su pareja la violento con un ataque con ácido, señaló que pese a que México desafortunadamente sigue doliendo, sigue lastimado, y ha sido herido históricamente, sí existe la justicia.

"La justicia existe y existe gracias a nosotras, existe también gracias a una sociedad comprometida, consciente, que cada día recupera estos valores que tanto nos han hecho falta. El día de hoy me da mucha alegría ver rostros de compañeras racializadas, de compañeras de piel morena, de piel de bronce, una situación que históricamente también nos ha lastimado mucho, porque desafortunadamente México es racista, es clasista, es machista y estas dolencias históricas las estamos haciendo conscientes aquí el día de hoy.

"Y cuando hablamos de machismo, me gustaría comentarles que cuando ustedes legislen, inclusive en su vida diaria, les dirán que están equivocadas, les dirán que no pueden, pero el hecho de que estén el día de hoy aquí demuestra todo lo contrario", finalizó.