AMLO niega persecución contra Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante una supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el periodista Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, el periodista Víctor Trujillo y Latinus, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó una "persecución".

"¡Falso!", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 24 de junio en Palacio Nacional.

"Qué voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola, si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados", expresó el Presidente.

"Nosotros no investigamos a nadie, a nadie. No hay censura para nadie, que no nos agarre a nosotros de excusa, de pretexto", agregó al otra vez atribuirle al columnista de EL UNIVERSAL supuestas propiedades.

Indicó que "se equivocaron, le faltaron el respeto al pueblo y perdieron credibilidad, mucha credibilidad": "O sea, se definieron por el conservadurismo, por el clasismo, por el racismo, por la calumnia, se entregaron por completo a la mentira (...) La están pasando mal, les deseo que les vaya bien, ánimo, pero que no nos echen la culpa a nosotros".

"Nosotros no hacemos cosas malas, nunca", dijo al rechazar que haya pedido al titular de la UIF, Pablo Gómez, la investigación.