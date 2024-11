Pelea de Mike Tyson y Jake Paul una "falta de respeto": Márquez

Por: El Universal

Noviembre 15, 2024 - 05:00 p.m.

A propósito de la pelea que sostendrán Mike Tyson y Jake Paul, el boxeo profesional no debería combinarse con los "combates" de creadores de contenido porque son una "falta de respeto" para dicho deporte, así lo aseguró el expugilista mexicano, Juan Manuel Márquez.

La mediática pelea, que tendrá como escenario al AT&T Stadium, ha provocado todo tipo de opiniones. Y para la leyenda del boxeo mexicano, "Dinamita" Márquez, no solo es preocupante la diferencia de edad entre los involucrados, también si "Iron Mike" se preparó debidamente, ya que en el pasado sufrió problemas de salud que lo orillaron a usar silla de ruedas.

"Creo que es una falta de respeto para el boxeo, porque después, ¿qué vamos a ver? ¿A un exbasquetbolista? ¿Un exfutbolista? ¿Un excantante? ¿O qué viene para el boxeo?", platicó el exboxeador para los micrófonos del programa Pro Box.

Aun con la polémica desatada, la pelea generó expectativa. Y aunque no es totalmente de su agrado, Márquez pronosticó que se enfrentarán la experiencia y la edad de Tyson contra la juventud; por lo que si Jake Paul gana, el resultado no podría compararse con toda la trayectoria profesional que acompañó a Mike Tyson en los cuadriláteros.

"Le puede ganar a Tyson; un peleador de verdad, pero que no está en su momento. Tiene ya un rato retirado. La experiencia, el boxeo que aprendió no se olvida, no se acaba, pero sí la condición, y como decimos: el tiempo no pasa en balde. El tiempo te cobra factura y hay que ver cómo se ve y ojalá que los dos salgan bien de salud, porque puede pasar algo ahí que no está previsto", finalizó Juan Manuel Márquez.

El evento, que marcará el regreso de Mike Tyson después de casi dos décadas, será el combate estelar de una cartelera que tiene contempladas siete peleas. "Iron Mike", de 58 años, le hará frente a Jake Paul, de 27 años, en el hogar de los "Cowboys" de Dallas: el AT&T Stadium ubicado en Arlington, Texas.

Viernes, 15 de noviembre

A partir de las 19:00 (tiempo del centro de México). Se desconoce la hora exacta del combate estelar entre Paul y Tyson.

Transmisión: Netflix.