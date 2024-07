Osorio Chong: 'Alito' se aferra al PRI para parapetarse frente a sus excesos

Alejandro 'Alito' Moreno se aferra a la presidencia del PRI para parapetarse frente a sus excesos porque no puede explicar cómo es que se ha hecho de una casa de 300 millones de pesos, afirmó el senador ex priista Miguel Ángel Osorio Chong.

El ex Secretario de Gobernación afirmó en entrevista que si no se ha avanzado en las pesquisas relacionadas con la mansión que el dirigente posee en Campeche es porque ha habido acuerdos inconfesables con el Gobierno.

En su edición de este miércoles, REFORMA presentó fotografías de la residencia que 'Alito' posee en su natal Campeche y que dejan ver la extravagancia y lujo de su mansión.

"Ha habido una serie de señalamientos a su paso por el Gobierno de Campeche, algo que es muy público y que no se ha avanzado porque ha habido momentos de acuerdos en los que hay que esperar a que pasen ciertos momentos políticos", planteó.

Osorio Chong se vio forzado a renunciar a las filas del tricolor el año pasado después de que chocara con Moreno y de que señalara a éste de cometer tropelías al frente del partido, cuyo liderazgo pretende ahora alargar.

"Hay encaminados varios procesos (judiciales), la Gobernadora (Layda Sansores) lo ha manifestado, y sería bueno que se revisaran estos señalamientos de excesos a los que ha hecho referencia REFORMA", dijo.

En opinión del senador hidalguense, la extravagancia y lujos de la mansión del dirigente priista "reflejan en este momento sus pretensiones de aferrarse al cargo: querer controlar un instituto político o mantenerse amparado en el fuero, respecto a lo que él sabe que en su historial tiene que explicar, pues una forma de no hacerlo es manteniéndose al frente o controlando un partido como es el PRI".

"Usa al partido como caparazón y como protección; ese pseudo dirigente que decía que no habría de quedarse, que ya no estuvieran en las listas de siempre (para el Congreso), todo lo que ha venido diciendo, pues choca con su desesperación de estar al frente del PRI para protegerse de estos señalamientos", abundó.

Osorio Chong hizo notar que Alejandro Moreno no podido explicar cómo es que pudo adquirir una residencia valuada en unos 300 millones de pesos.

"Tú vas evolucionado en tu situación patrimonial y vas explicando de dónde salió cada cosa, y no de un día para otro, que es lo que se señala al respecto de esta y otras cosas que tiene".

"Creo que hay que ir viendo la evolución, cómo adquieres tus propiedades, y así vas justificándolo, pero acá no parece haber justificación. No lo ha explicado, se lo han pedido, fueron a su casa, entró la Fiscalía a su casa, pero se ve que no ha podido explicarlo", subrayó.