Dan alta en hospital a Mario Vargas Llosa

España

El premio Nobel de Literatura hispanoperuano Mario Vargas Llosa ha recibido este viernes el alta hospitalaria de la clínica Ruber, en Madrid, donde estaba ingresado desde el pasado sábado, 1 de julio, por covid. Era la segunda vez que el escritor tenía que ser hospitalizado por esta misma dolencia. La primera fue en abril de 2022. Vargas Llosa ya ha salido camino de su vivienda en Madrid y "está en muy buenas condiciones, y muy contento de regresar a casa, y sobre todo muy agradecido a todo el personal de la clínica Ruber por el trato tan profesional y amable que le han dado estos últimos días", ha informado su familia a este periódico.

"Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado. Muchas gracias al Hospital Ruber Internacional, que lo ha atendido impecablemente. Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días: ¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!", ha escrito en Twitter su hijo Álvaro Vargas Llosa.

A pesar de este contratiempo, Vargas Llosa, de 87 años, que escribe su tribuna Piedra de toque cada dos domingos en El País, no ha ralentizado su actividad. Aunque no acudió al Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), celebrado a finales de marzo en Cádiz, en abril recibió el Gran Collar de la Orden del Sol en Lima, capital de su país natal. También participó, en el mismo mes, en una doble jornada dedicada a su obra en el Instituto Cervantes de Madrid.

MOMENTO HISTÓRICO

Anaes, en febrero, vivió un momento histórico para él al ingresar en la Academia Francesa, la institución fundada hace cuatro siglos por el cardenal Richelieu, en un acto al que asistieron el rey Juan Carlos I y la infanta Cristina de Borbón. Precisamente, la última publicación del creador de Conversación en La Catedral es Un bárbaro en París: textos sobre la cultura francesa (Alfaguara), una recopilación de artículos sobre su relación con Francia.