Seduce campaña de Xóchitl al PAN

El nombre de Xóchitl Gálvez ha irrumpido en la carrera por la presidencia y ha acaparado la cobertura política de las últimas semanas. Desde el pleito con Andrés Manuel López Obrador hasta su registro como aspirante en el proceso de la coalición Va por México esta semana, la senadora, que hasta hace un mes no se había destapado para estar en la boleta en las elecciones de 2024, se ha convencido de que puede pelear por la presidencia y ha entrado de lleno en campaña para afianzarse en una oposición urgida de perfiles competitivos y atractivos de cara a la población. Pese a que no tiene militancia, el diagnóstico es el mismo entre varios cuadros del Partido Acción Nacional (PAN), que en los últimos días han hecho público su apoyo a la virtual candidatura de Gálvez. La lista incluye, entre otros, a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, al expanista Germán Martínez y al diputado Juan Carlos Romero Hicks, que se había apuntado en la baraja de opositores presidenciables y declinó esta semana a favor de la legisladora.

Desde la perspectiva del bloque gobernante, el cierre de filas y la decisión de varios participantes de bajarse de la contienda interna confirma la versión de López Obrador de que Gálvez será impuesta como la candidata de la coalición Va por México, integrada por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El argumento de que existe una "cargada" ha sido abrazado, incluso, por algunos miembros de la coalición opositora, como el exdiputado Jorge Luis Preciado, que de forma sorpresiva se ha inscrito en la carrera por la candidatura de Va por México, a pesar de ser un aspirante poco conocido. "Algo huele mal, no es normal y sí hay una cargada hacia Xóchitl Gálvez", ha repetido Preciado en los últimos días, que ha pasado a la ofensiva contra la nueva favorita de la alianza para ganar notoriedad.

El apoyo de Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y panista de cepa, fue relativamente sorpresivo, por sus propias aspiraciones y por la plataforma de Gálvez, alejada del panismo tradicional y el conservadurismo que lo ha caracterizado históricamente. El diputado no solo se bajó de la contienda, sino que declinó a favor de la senadora. "He decidido no registrarme como aspirante, sino sumarme al liderazgo de Xóchitl Gálvez, quien al día de hoy ha generado una gran expectativa de cambio y esperanza de la ciudadanía", señaló en un video.

ENCABEZA LAS PREFERENCIAS

"Yo apoyo a Xóchitl Gálvez", dijo Vázquez Mota, quien la calificó como "una mujer honesta, incansable, muy entrona y valiente". En tiempos de definiciones y en pleno arranque del proceso opositor, la primera mujer postulada por el PAN a la presidencia se decantó por la mujer que encabeza las preferencias entre los sectores que se oponen a López Obrador, su compañera de bancada en el Senado.