Mujeres piden a Ebrard el regreso de las estancias infantiles

El regreso del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que fue eliminado por el actual gobierno, fue una de las peticiones que le hicieron al aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, durante su gira de este viernes a Yucatán.

"Necesitamos que regresen las escuelas de tiempo completo. Necesitamos tener una educación integral y que la escuela sea verdaderamente un segundo hogar. Que no solamente se amplíe la jornada escolar, sino que haya alimentos", le pidió una maestra en su asamblea informativa.

Antes, una mujer le solicitó el regreso de las estancias infantiles, pues comentó que como dirigente de una asociación civil que lucha en defensa de los derechos de las mujeres, en esa entidad hay un gran número de madres solteras que necesitan de un espacio para dejar a sus hijos y poder salir a trabajar.

"Estamos ayudándolas con un comedor y un espacio para que sus hijos estén ahí mientras ellas trabajan. Es importante tener en cuenta eso: necesitamos guarderías, necesitamos alimentación para los niños porque muchos de ellos van a la escuela sin comer", comentó otra mujer.

En su encuentro con mujeres y hombres de esa entidad, Ebrard Casaubón se pronunció por acabar con la impunidad que rodea al feminicidio.

"Acabemos con la impunidad del feminicidio. Caso de feminicidio, caso que se investigue y se aclare. Cero tolerancia a la violencia de género", manifestó.

Informó que en los últimos cinco años, la entidad ha estado recibiendo una de las más grandes inversiones federales de la historia: "No habían volteado a ver a Yucatán ni a Quintana Roo ni a Campeche desde hace décadas. Se abandonó por completo. No había inversiones. No había programas".

Previamente, había señalado: "Ya tenemos ubicadas cuáles son las inversiones que en Yucatán serán decisivas, como, por ejemplo, continuar con la modernización de Puerto Progreso, la vinculación entre Puerto Progreso y Mérida, la vía de comunicación entre la ciudad de Mérida-Tizimín-Valladolid, la modernización de la vía o conexión entre Mérida hasta Chetumal".