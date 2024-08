Disculpa pública de José Rosas Aispuro a Iván Soto Hernández

A poco más de dos años de haber realizado una llamada telefónica al periodista Iván Soto Hernández y de la que derivó que fuera vinculado a proceso por amenazas que le profirió, el ex Gobernador de Durango José Rosas Aispuro finalmente hoy ofreció una disculpa pública al comunicador.

Esta disculpa, que se publica en el periódico El Siglo de Durango, se ofrece días después de la solicitud de audiencia que hizo la defensa de Soto Hernández para que se debatiera la revocación de la suspensión condicional, bajo el argumento de incumplimiento de las condiciones que se le establecieron al ex Mandatario, como el públicamente disculparse.

El pasado 11 de marzo el Juez Federal Juan Luis Ramírez dictó una suspensión condicional a Aispuro Torres, indicando que debería reparar el daño, aunque su defensa argumentó que estaba desempleado y pidió parcialidades para cumplir con ello, así como el ofrecer una disculpa pública y tomar un curso en materia de libertad de expresión y otro relacionado con género o masculinidad.

"En este acto, ofrezco la presente disculpa pública a Iván Soto Hernández, por los hechos ocurridos el día 10 de julio de 2022, en la llamada telefónica que sostuvimos. Siempre he reconocido la importancia de la labor de documentar lo que sucede en nuestra comunidad, respeto el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información", citó el ex Gobernador en su disculpa.

"Reconozco también que mi actuar tuvo repercusiones en la voluntad del periodista, que generaron un efecto que pudo haber ocasionado incertidumbre en su labor como periodista".

Soto Hernández presentó el 11 de julio de 2022 en la Fiscalía General de la República la denuncia contra Aispuro Torres, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, uso ilegítimo de la fuerza y delitos contra la libre expresión.

Entre las pruebas que presentó el periodista en este proceso está la grabación de la llamada telefónica que recibió de Aispuro Torres, en la que el político le advierte que lo puede denunciar por omisión en el cuidado de su hija, quien siendo menor de edad fue víctima de una violación sexual, mientras que Soto Hernández le exigía justicia por este delito.

"El 10 de julio de 2022 el señor ahora ex Gobernador José Rosas "N" me llamó vía telefónica para advertirme que me iba a encarcelar, que yo era tan o más responsable por la violación que sufrió mi hija y que por omisión de cuidados procedería en mi contra", explicó el comunicador tras dictarse la suspensión condicional.

"En esa llamada, en reiteradas ocasiones, casi 20, se asume como autoridad, como gobernador, como encargado del Estado y por esa razón hubo elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República acreditara ante el juez de que se trataba de un delito, el delito o varios delitos, de abuso de autoridad, de vejación, del uso ilegítimo de la fuerza".

Aispuro Torres se comprometió en la disculpa pública a no incurrir en ese proceder en contra de ningún periodista.

"Es por eso, que presento esta disculpa con el ánimo de reparar en la medida de lo posible la afectación que pude haberle causado, de la misma forma hago constar el compromiso de no repetir ninguna acción como la sucedida en contra de periodista alguno; así como reitero mi compromiso de respetar el ejercicio periodístico y a cada una de las personas que lo ejercen", citó.