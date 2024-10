Aprobación de licencia al Senador Luis Donaldo Colosio por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó licencia a Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, tras presentar problemas de salud.

Por esta razón, se convocó a su suplente, Tabita Ortiz Hernández, quien rindió protesta al cargo durante la sesión que se extendió hasta este jueves.

Colosio Riojas informó este miércoles que se encontraba hospitalizado tras varios días con "dolor muy fuerte en la espalda y piernas".

"Buenos días, ¿cómo están familia? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte, desde la espalda, pierna, ya me checaron y al parecer no tengo nada grave", indicó en sus redes sociales.

"Fue un tema de una lumbalgia muy, muy fuerte que prácticamente inmovilizó".

Al salir del hospital, el legislador indicó que le recetaron reposo y medicamentos.