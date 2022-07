Jóvenes "surfean" sobre un tren en la Línea 9 del Metro y lo presumen en video

"Yo sólo quiero decirles que no deben replicar ninguna de las conductas que verán a continuación ya que pueden ser perjudiciales para su integridad física e incluso su libertad y la verdad es que yo no quiero eso", dice uno de los jóvenes al inicio del video en el que se observa al grupo abordar el Metro en la estación Pantitlán.

Desde ahí transbordan a la Línea 9 y en la estación Ciudad Deportiva descienden por uno de los puentes que conecta a los andenes y desde ahí saltan al toldo de un vagón, donde se acuestan boca abajo.

Ya con el tren en movimiento, los jóvenes se ponen de pie y se sientan en una orilla del tren, graban en video sus movimientos y al llegar a la siguiente parada, Velódromo, se vuelven a acostar boca abajo para librar la estructura de concreto. Al detenerse el tren, se bajan y corren para salir de la estación.

En los comentarios de YouTube, usuarios les advierten de los peligros a los que estuvieron expuestos.

"Pues de que van a obtener sus minutos de fama, de eso no hay duda. Lo que sí deben de tener en cuenta que corrieron mucho peligro ya que hay ocasiones en las que el Metro se amarra y frena bruscamente de la nada (incluso aunque vayas al interior y si vas parado, medio cuesta agarrarte cuando ocurren esas situaciones), que bueno que no ocurrió, porque sino en el mejor de los casos, al no tener agarre, hubieran caído frente a la cabina del metro o sobre la barra que lleva la electricidad o peor sobre el asfalto de la avenida (tras una caída de varios metros). En fin , esto de buscar likes a costa de arriesgar la vida sin tomar en cuenta que otros van a tratar de imitarte, qué te digo. Suerte", escribió uno de los usuarios.

En Twitter las imágenes fueron compartidas con la etiqueta #subwaysurfers.

BURLA SEGURIDAD

Es la segunda vez en menos de una semana que aparecen videos de jóvenes que burlan la seguridad del Metro

La noche del sábado, un joven bajó a las vías de la Línea 2 del Metro en la estación Bellas Artes para dar unos breves pasos de baile y simular que tocaba los rieles electrificados; al final fue detenido por policías auxiliares.

Según el video del hecho, que se hizo viral en redes sociales, el acto del sujeto ocurrió luego de que cientos de personas regresaban del Zócalo capitalino, luego de asistir al concierto masivo de Maldita Vecindad.