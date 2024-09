Dramático desbordamiento en Colonia Los Pilares

MONTERREY, NL.- Al menos 200 familias residentes de la Colonia Los Pilares, en Salinas Victoria, sufrieron pérdidas materiales por las inundaciones que dejaron las lluvias de la madrugada del domingo.

En minutos, según los afectados, el agua inundó las calles y entró a sus casas, donde alcanzó hasta un metro y medio de altura.

La mayoría de los vecinos de la calle Cementos Mexicanos vieron cómo la calle se convertía en un río y arrasaba con todo a su paso.

Ayer por la mañana todavía barrían el agua de sus casas y sacaban las pertenencias dañadas durante el chubasco.

Las viviendas más afectadas fueron las cercanas al canalón ubicado en el cruce de las calles Cementos Mexicanos y Macroplaza, que se desbordó.

"Estaba entrando el agua, me hablaron los vecinos, tocaron tocaron tocaron, ya no podíamos abrir la puerta, y en eso me ayudaron a abrir la puerta y ya me subieron, (me dijeron) vámonos porque nos vamos a ahogar aquí", recordó Manuela Puentes, quien vive en el primer piso de los departamentos La Fama, frente al canalón.

La vecina de 79 años dijo que, al igual que otras familias, perdió la mayoría de sus pertenencias.

"En estos casos es como el muertito, no hay palabras que consuelen", expresó. "Es doloroso, porque sientes lo mucho que te cuestan las cosas".

Monserrat Alba y sus tres hijos adolescentes viven en el mismo edificio, pero ella estaba fuera de la Ciudad y una de sus hijas le informaba en una videollamada cómo crecía el nivel del agua.

"Perdí lo que fueron las recámaras, la sala, comedor, los closets, pantallas", mencionó, mientras sus vecinos sacaban colchones mojados a la calle.

"He estado todo el día llorando, lo que más me duele es todo lo que nos tardamos en juntar todo".

Algunos vecinos aseguraron que para ponerse a salvo tuvieron que subir a los techos de sus casas, pues veían como el agua arrastraba hasta algunos vehículos hacia el canalón.

Estuvieron unas tres horas en las azoteas antes de que pudieran bajar.