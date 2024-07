México no participará en reunión de la OEA sobre Venezuela: 'No es seria' dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México no acudirá a la reunión convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar el conflicto electoral que se vive en Venezuela.

Durante su conferencia mañanera, el Mandatario consideró que el organismo internacional no es serio y ha actuado con parcialidad frente al proceso que vive el país sudamericano.

López Obrador consideró que la posición adoptada por la organización encabezada por Luis Almagro es una muestra del intervencionismo que se ha registrado en los comicios venezolanos.

"Tengo información de que Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores no va a participar en la reunión de la OEA", adelantó AMLO.

"No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA".

"Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada".

"¿Entonces para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo".

El Mandatario mexicano lanzó un "ya basta" al intervencionismo que, acusa, hay de países a Venezuela.

"Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo", soltó.

López Obrador consideró que los problemas de Venezuela se han estancado porque es mucho el injerencismo del extranjero.

"Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no sólo los gobiernos, los medios", agregó.

Sin embargo, tal y como lo demandaron ayer los presidentes de Estados Unidos y Brasil, el Mandatario mexicano también pidió que se den a conocer las actas y los detalles de la votación registrada el pasado domingo, ya que es necesario contar con pruebas para documentar los resultados.

"En cuanto a lo de la fundación Carter, pues vamos a esperarnos, yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas, pienso que deben de tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica", dijo.

"Nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia".

Tras documentarse la muerte de 12 personas, en el marco de las protestas postelectorales, el Jefe del Ejecutivo hizo un llamado a evitar la violencia.

"Y una cosa, que es muy importante que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen, si no hay acuerdo, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, hay que esperar", planteó.