Concanaco pide prórroga para cobro de impuesto a cruceristas

Por: El Universal

Diciembre 11, 2024 - 09:20 p.m.

El sector de comercio, servicios y turismo pidió al gobierno federal una prórroga para el cobro del impuesto de crucero para evitar un impacto en las economías de los puertos.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre de Stéffano, el problema es que con el cobro de 42 dólares se inhibe que los cruceristas se bajen de los cruceros y por lo tanto no consumirán productos de las localidades.

Detalló que preocupa el aumento del impuesto de crucero porque el monto representa la mitad de los 100 dólares que es el gasto de ticket promedio de cada uno de los viajeros.

Además, se trata de pasajeros que vienen por seis horas, no pernoctan, por eso se está buscando que se postergue este pago, es decir, que no entre el primero de enero.

De la Torre de Stéffano dijo que pidieron al gobierno federal que se aplique el impuesto de crucero "de manera consensuada y programada".

"Va a haber una prórroga, seguramente sí, pero ya veremos cuánto tiempo", dijo el líder de los comerciantes.

Añadió que es necesario buscar que los negocios sean más rentables y competitivos, pero no inhibir la llegada de cruceristas, porque si no se bajan del crucero no comerán un taco, no tomarán una cerveza y no consumirán artesanías, ni alimentos ni bebidas.

Por otra parte, dijo que el incremento de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) de 2.5% fue menor a la inflación, pero de cualquier manera impactará al viajero, porque se subió la tarifa a 29.70 dólares para vuelos nacionales y de 56.39 para vuelos internacionales.