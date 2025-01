Fofo Márquez: Polémica y disculpa familiar

El pasado 29 de enero, Rodolfo "N", mejor conocido en redes sociales como el "Fofo" Márquez, fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión tras haber sido encontrado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, tras agredir físicamente a una mujer en Naucalpan.

Tras una audiencia que se extendió por casi tres horas, el juez José Del Carmen Vilchis Ramos, del Poder Judicial del Estado de México, decidió imponer una pena "intermedia", es decir, una sanción que se sitúa entre la pena mínima y la media estipuladas en el Código Penal del Estado de México por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La pena mínima en estos casos es de 13 años, mientras que la máxima alcanza los 46 años de prisión.

Por lo anterior, Rodrigo Márquez, hermano del influencer, causó alboroto a su salida del Tribunal, donde se vivieron momentos de tensión entre los reporteros y la familia del youtuber, provocando que el joven realizará una seña obscena a los asistentes.

Hermano de Fofo Márquez pide disculpas tras seña obscena a reporteros

Ante ello, Rodrigo Márquez pidió disculpas por medio de Instagram y exigió respeto para él y su familia, pues "advertí que no iba a tocar el tema nunca más".

"A todos los amigos y colegas periodistas quiero pedirles una disculpa por el atracado del día de hoy, yo siempre he respetado y admirado su trabajo al yo ser una persona con conocimiento en medios, se perfectamente bien cómo funciona su trabajo, y siempre he respondido a todas sus entrevistas de manera respetuosa, sin embargo, cabe aclarar que el día viernes 24 de enero advertí que no iba a tocar el terna nunca más a partir de ese momento y que esperaba que respetaran esa decisión, así corno yo siempre he respetado su trabajo, PERO lo que no pienso permitir es su acoso extremo hacia mi familia al grado que casi aplastan a mi mamá y la tiran con tal de tener su "nota" y menos voy a permitir que se aprovechen de la vulnerabilidad para acosar a la familia en un momento tan delicado", expresó.

Aunado a ello, invitó a los usuarios a "que dejen de creer en las noticias con información falsa, los únicos que sabemos la realidad y tenemos la información correcta somos nosotros, nadie más".

En tanto, lamentó la "actitud" que tomaron los reporteros "en contra de nosotros, en un momento sumamente vulnerable. Y por favor, vean su manera de acosar y de perseguir. Nunca antes en ninguna audiencia se habían pasado tanto".

"Gracias a todas las personas y la gente de seguridad que apoyaron a la familia a poder salir de esta situación tan desagradable y acosadora", añadió.

Finalmente, puntualizó: "También no voy a estar permitiendo faltas de respeto a mi persona, porque yo no he hecho absolutamente nada malo, yo llevo una vida tranquila en paz y lo único que hago es compartir contenido de valor con mi comunidad y aportar algo hacia la sociedad".