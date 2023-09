Irrumpen en desfile familiares de desaparecidos en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO .-

Un grupo de familiares de desaparecidos irrumpió este sábado en el evento del Desfile de la Independencia en Cancún, Quintana Roo, para exigir a las autoridades poder acceder a las carpetas de investigación.

El contingente, que estaba integrado hasta por niños, arribó al templete colocado en la plaza pública, donde autoridades encabezaban el evento patrio y mostraron carteles y fotografías de los desaparecidos.

"Llevo semanas pidiéndoles solo las cámaras, solo les pido las cámaras, me traen de allá para acá, ayer me dijeron que me iban a dar las cámaras y no me las dieron", reprochó una de las presentes a la Alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quien acudió para dialogar con ellos.

"Ahorita, aquí nos van a decir muchas maravillas, pero cuando nos quitamos nos vuelven a hacer lo mismo, queremos acción, hay muchos desaparecidos", gritó otra de las afectadas.

"¡Ya estamos cansadas de sus mesas de trabajo, queremos resultados!", "Mi hermano no aparece", reprocharon.

Mantas con consignas, fichas de búsqueda y fotografías fueron colocadas en la parte frontal de la tarima en la que estaban representantes de las Fuerzas Armadas y otras autoridades.

La Alcaldesa acordó con las madres de desaparecidos reunirse a las 18:00 horas de este sábado para mostrarles avances en sus casos.

Una vez pactada esta acción, el desfile continuó y finalizó con normalidad.