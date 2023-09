Suspende Apple proyectos con productores tras huelga

CIUDAD DE MÉXICO.-Apple anunció recientemente que suspendió tratos con gran parte de sus productores de proyectos cinematográficos, por lo cual, además de Disney, Apple es de las últimas empresas en tomar esta decisión tan radical, informa la revista Deadline.

Un representante de la compañía de la manzanita se negó a declarar más detalles de estas decisiones, sin embargo, se sabe que la empresa suspendió tratos con la productora y actriz Natalie Portman.

Los productores que no son escritores, como Tom Hanks y Gary Goetzman's Playtone (con la producción de Masters of the Air) y Martin Scorsese (quien trabaja en Killers of the Flower Moon), no se ven afectados por esta decisión y siguen ocupados trabajando en sus proyectos cinematográficos.

Cabe agregar que esta estrategia la han venido aplicando diferentes compañías y estudios desde mediados de mayo de 2023, debido a las huelgas de WGA y SAG-AFTRA.

Es bien sabido que también compañías como Disney ya cancelaron tratos con productores importantes como Gina Rodriguez, Milo Ventimiglia, Yara Shahidi, Billy Porter; a quienes se le seguirá pagando hasta la primera semana de octubre.