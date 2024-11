Familiares preocupados por la desaparición de un joven en Guadalajara

Por: Agencia Reforma

Noviembre 11, 2024 - 09:04 a.m.

GUADALAJARA, Jalisco.- Familiares de Héctor Adrián Águila Corona, quien está desaparecido desde el 21 julio 2023, exigieron avance en las investigaciones para dar con el paradero del joven que lleva desaparecido más de 15 meses.

Héctor Águila Carbajal, padre del muchacho, narró que su hijo, quien acababa de egresar de la Universidad de Guadalajara, solía reunirse los fines de semana con sus amigos para jugar Xbox y fue una de esas noches que ya no volvió.

"Siempre regresaba a la medianoche, regresaba a la una de la mañana cuando muy tarde.

"En algunas ocasiones convivían en mi propia casa, yo conocía a sus amigos, muy contados", comentó el papá buscador, integrante del Colectivo Luz de Esperanza.

Sin embargo, aquella ocasión intentó comunicarse con su hijo y, aunque el celular daba tono, éste no contestaba.

Fue hasta las 07:20 horas que dejó de entrar la llamada y por la tarde pudo ir a levantar la denuncia, pero la atención de las autoridades ha sido insensible, además de desgastante, pues no hay avance en las indagatorias.

MURAL publicó que luego de una semana de su desaparición, y ante la falta de atención de las instituciones, la familia de Héctor realizó una manifestación y cerró la Prolongación López Mateos, a la altura de El Palomar, para conseguir recibir atención.

Por otra parte, el padre del joven contó que sobre el caso sabe que éste estaba con sus amigos, quienes señalaron que otro amigo le habló y lo citó en otro sitio.

"Las investigaciones en los primeros dos meses arrojaron que ese amigo que lo citó, pues él participó y lo niega cuando hay pruebas por parte de investigación de la Fiscalía que el último contacto que tuvo fue con él", añadió.

DETENIDO

El padre de familia contó que las autoridades detuvieron al señalado, pero no han logrado localizar a su hijo, pues aseguró que no son eficientes en las indagatorias.

"No hacen las labores de búsqueda. No vieron cámaras de C4, no hicieron más entrevistas a unas personas que faltan.

"Yo me encontré el coche de mi hijo el día en la mañana gracias a que mi otro hijo rastreó su celular", detalló.

Héctor Águila confesó que tras la desaparición de su hijo su vida se quebró y pudo apoyarse con el colectivo Luz de Esperanza, pues le ayudaron para pedir un botón de pánico para su hija, para difundir fichas, para hacer oficios y presionar a Fiscalía.

"(En el colectivo) nos ayudan en la empatía qué ellos sí tienen con nosotros", aseveró.

Por último, el hombre agradeció a los voluntarios que se suman a las pegas de fichas y exigió un trabajo honesto y eficiente por parte de las autoridades para parar esta situación que daña a la sociedad.