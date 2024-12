Licitación de IFT: Acusa Merino de incumplimientos

Por: Agencia Reforma

Diciembre 29, 2024 -

La licitación que lanzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para concesionar 2 mil 400 espacios del espectro radioeléctrico no cumple con la cobertura social que pretende el Estado, ni se hizo con la diligencia apropiada para generar certeza jurídica, aseguró ayer Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo presentará en las próximas semanas un recurso legal para dar marcha atrás al proceso licitatorio.

"Creemos que el proceso de licitación -de ocurrir- lo haga con la configuración final que tendrá el regulador de telecomunicaciones; (porque) no es apegado a lo que llaman en inglés due diligence o "diligencia apropiada" que, si hay una institución que se está reconfigurando, que entre sus atribuciones está la de otorgar concesiones de espectro, esto ocurra mientras justamente está modificándose. Esto da certeza jurídica tanto al Estado mexicano como a quienes adquieran concesiones de espectro", indicó.

Sheinbaum insistió en que los comisionados del IFT intentaron dar un albazo al lanzar la licitación cuando el instituto está en proceso de extinción por mandato constitucional.

"Entonces, no va a proceder, vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto", sostuvo.

-¿Se van a interponer denuncias?, se le preguntó.

"No, no es necesario. Sencillamente, a la hora de extinguir el organismo, ya no tiene atribuciones para licitar; y el nuevo organismo va a cancelar cualquier licitación que pretendían hacer", indicó.