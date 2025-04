Afirma CCE que el T-MEC sigue vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vivo y es un instrumento que se tiene que cuidar.

"Por supuesto (que está vivo) es el instrumento más importante para EU, Canadá y México y lo tenemos que cuidar y nuestras contrapartes de allá, las grandes empresas también son interlocutores nuestros allá", subrayó en entrevista previa a una un evento al que asiste la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Un día después de que el Presidente se Estados Unidos, Donald Trump, anunciará aranceles recíprocos a 118 países, Cervantes aseguró que México está haciendo buenas negociaciones.

"La Presidenta sigue negociando, está haciendo las cosas muy bien. Está negociando todavía la parte del acero y aluminio y por supuesto el automotriz.

"Lo mejor es que la Presidenta trae comunicación directa para negociar, los Secretarios Marcelo (Ebrard), los subsecretarios, (el canciller) Juan Ramón de la Fuente están directamente con Marco Rubio, con un diálogo permanente", informó Cervantes.

Dijo que lo preocupante es que hay piezas que pasan muchas veces la frontera con Estados Unidos y son muchas fracciones arancelarias involucradas.

"Hay tableros de un coche que pasa hasta ocho veces. ¿A qué parte se le pone arancel y a cuál no?, porque hay piezas que se le ponen aquí y allá, no es a todo el tablero es a la pieza y ¿cómo identificarla para que no se duplique?", cuestionó.

Dijo que los aranceles a los automóviles, al acero y al aluminio tendrán impactos, pero confío en que se logren buenos resultados con la negociación.

"Sí, hay impactos y por eso tiene que seguir la negociación y el diálogo", manifestó.