Grúas sostienen techo de escenario principal de Pa'l Norte

Hasta esta mañana tres grúas sostienen el techo del Tecate Light, escenario principal del Festival Pa'l Norte que anoche sufrió el deslizamiento de dos vigas.

Jesús Flores Elizondo, de Apodaca Group, aclaró que durante el incidente no hubo heridos y que como empresa organizadora del evento que arranca mañana en Parque Fundidora, colaboran con los mejores ingenieros, arquitectos y proveedores para garantizar la seguridad de sus artistas y del público asistente.

Aseguró que las grúas son utilizadas como una medida de precaución mientras personal técnico trabaja en el reforzamiento de las vigas que sostienen el escenario.

"Estamos a un día de abrir la puertas de esta treceava edición de Tecate Pa'l Norte y quiero comenzar aclarando porque seguramente muchos de ustedes ya leyeron en algunos medios de comunicación y también en redes sociales que anoche mientras seguíamos trabajando en el montaje de uno de los escenarios del festival, dos vigas se deslizaron", informó el director administrativo de Apodaca Group.

"Y como medida de precaución, la empresa, que estamos trabajando con los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, calculistas y proveedores de escenario, decidimos traer unas grúas para reforzar el escenario mientras trabajaban ese refuerzo, eso es medida precautoria para que puedan hacer las labores de reforzar".

Aclaró que anoche el escenario aún no estaba terminado cuando se deslizaron las dos vigas.

También informó que no hubo heridos.

NOTICIAS RELACIONADAS Incidente en el montaje del escenario del Festival Pa'l Norte

"Gracias a Dios no hay ningún herido, simplemente lo que nos avocamos ayer en la noche y el día de hoy es a reforzar las medidas de seguridad con la responsabilidad que obviamente el festival siempre ha demostrado", indicó Flores Elizondo.

Acompañado de Bernardo Bichara, presidente del Consejo del Parque Fundidora; Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo de Nuevo León; y Jean Joseph Léautaud Russek, Director General del Parque Fundidora, Flores Elizondo encabezó esta mañana un breve recorrido para mostrar a la prensa el avance del montaje del Pa'l Norte.

Al cuestionarle qué provocó el deslizamiento de las vigas, Flores Elizondo ignoró la pregunta, dando por terminado el tema.

El Tecate Light, ubicado en la zona de las eses, a espaldas de las Arena Monterrey, es considerado el escenario principal de los ocho que este año contará el Pa'l Norte.

En este stage de 104 metros de ancho, se instaló la pantalla más grande nunca antes vista en un festival a nivel mundial, de más de 2 mil 60 metros cuadrados de longitud.

Aquí se presentarán las estrellas del festival: Green Day, The Chainsmokers, Seventeen, Juanes, Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes, Olivia Rodrigo y Kings of Leon.

De acuerdo con los organizadores, en la zona de las eses del Fundidora, estiman se congregan hasta 65 mil de los 100 asistentes que esperan recibir este viernes, sábado y domingo.