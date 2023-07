Sería espantoso pasar proyecto de Ortiz.- Comisionada INAI

Durante su participación en el 4º Foro de Resoluciones Relevantes, de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, expresó su confianza en que no pase el proyecto.

"Son 11 ministros, tenemos la fe y la confianza de que, cuando menos ocho, no marquen un criterio que sería espantoso en este País, porque implicaría regresar al año 1977", dijo.

"¿Qué es lo que está en riesgo? No es el Instituto, no es el cargo de Julieta, de (Adrián) Alcalá, de Josefina (Román); no, no son los encargos que tenemos. Están en riesgo dos derechos fundamentales", indicó.