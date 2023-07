Descartado Érick Gutiérrez en el Chivas vs. San Luis

GUADALAJARA, Jalisco

"Hay dos asuntos qué hay que considerar, su transfer no ha llegado, no va a estar por eso y esperemos que esté para el partido del jueves (vs. Necaxa). Ha estado mucho tiempo alejado de su equipo y no está en su mejor forma física. Estamos poniéndolo para que esté en condiciones físicas para las demandas de juego. No queremos perderlo por una lesión y alargar su proceso", comentó el técnico Veljko Paunovic.

El estratega de las Chivas describió el aporte que espera de Érick Gutiérrez cuando sea un jugador elegible en los partidos.

"Nos ayudará muchísimo a la posesión de balón y salida desde línea de meta y atrás. Son cosas a mejorar y con su calidad técnica y visión de juego nos puede ayudar ahí y pasando el medio campo para sostener el peligro en él área rival. Son aspectos que vamos a buscar que nos proporcione. Es muy profesional, noble y con predisposición con los jóvenes. Tiene mucha experiencia internacional y liderazgo, eso aporta al grupo. Aún no ha participación en ningún entrenamiento táctico y ya iremos desarrollando su rol en el equipo. Es un jugador muy importante", agregó.





Además del "Guti", Chivas no podrá contar para el partido de mañana con el seleccionado nacional Roberto "Piojo" Alvarado y con el lesionado Alexis Vega.