Ana Claudia Talancón es diagnosticada con fuerte infección

CIUDAD DE MÉXICO

Por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, la actriz de "El crimen del Padre Amaro" agradeció los mensajes de apoyo por parte de la gente, que le fueron escritos en sus redes sociales.

"Aquí sigo, no me han dado de alta. La verdad si me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar", dice en el video, donde se le ve en cama y acompañado de su mascota perruna.