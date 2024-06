Alertan por comercialización de medicamentos oncológicos falsificados

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la falsificación y comercialización ilegal de cinco medicamentos utilizados por pacientes con cáncer de próstata, colorrectal y de mama.

Los productos falsificados son Erbitux, Xeloda, Erleada, Ramiven y Phoxelon, por lo que condenó la falsificación de dichos medicamentos, "especialmente de tratamientos para personas con cáncer".

"Estas prácticas ponen en riesgo la vida de pacientes vulnerables que dependen de terapias seguras y efectivas ante esta enfermedad devastadora. Cofepris informará en caso de identificar, a través de una estricta vigilancia, nuevas evidencias sobre estos productos irregulares con el objetivo de prevenir riesgos a la salud", señaló.

Merck Biopharma Distribution, titular del registro sanitario, reportó a la Cofepris sobre la distribución de Erbitux (cetuximab) 5 mg/mL, lote H88JQ2 con fecha de caducidad de diciembre de 2025, el cual no corresponde a ninguno de los lotes elaborados la empresa.

"Este producto falsificado no muestra registro sanitario, presenta textos en idioma inglés e inconsistencias en el etiquetado del empaque secundario", detalló.

El fármaco denominado Erleada (apalutamida) 60 mg, lote 22KG640 con fecha de caducidad de febrero de este año, en presentación caja con 120 tabletas, ingresó de manera ilegal a territorio mexicano.

"Janssen-Cilag, titular del registro sanitario, confirmó a Cofepris que este lote estaba destinado al mercado colombiano; sin embargo, fue desviado ilegalmente hacia México. El producto presenta un código QR no autorizado y un supuesto registro sanitario para nuestro país", señaló la Comisión.

Otro medicamento falsificado es Xeloda (capecitabina) 500 mg, lote X4844X1 y fecha de caducidad 11/23. Productos Roche confirmó que dicho lote no corresponde con ninguno de la empresa. Este medicamento se ofreció directamente a profesionales de la salud, y, al igual que los otros productos falsificados, presenta textos en inglés.

También se ha detectado que el medicamento Ramiven (abemaciclib) de 150 mg tabletas, lote D484125 y fecha de caducidad 10/2024, se comercializa de forma ilegal en México, ya que estaba destinado al mercado indio.

Finalmente, Cofepris alerta sobre la comercialización sin registro sanitario de Phoxelon 500 (cyclophosphamide) Injection IP 500 mg, fabricado por Celon Laboratories PVT. LTD, debido a que no cuenta con registro sanitario en nuestro país. Este producto no ha sido sometido a estudios que avalen seguridad, calidad y eficacia, por lo que representa un gran riesgo para la salud de quienes lo consumen.