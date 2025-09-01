“No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas”: CSP rinde primer informe

“No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas”: CSP rinde primer informeSheinbaum destaca avances en seguridad social y economía durante su informe de gobierno, enfatizando el impulso a la innovación tecnológica y las relaciones internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició su primer informe agradeciendo a los asistentes y recordando su compromiso con un México más justo, democrático y soberano.
Durante su mensaje, destacó que su administración impulsa el plan social más ambicioso en la historia de México, enfocado en los más pobres, y aseguró que más de un millón de trabajadores de plataformas digitales ahora cuentan con seguridad social integral.
En economía, resaltó un crecimiento del 1.2%, récord de inversión extranjera y baja inflación, e invitó a empresarios a sumarse al Plan México. También destacó 10 proyectos estratégicos de innovación tecnológica, desde vehículos eléctricos hasta satélites de observación.
Sheinbaum habló de soberanía y política internacional, subrayando acuerdos recientes con Brasil, Canadá, Francia y la Unión Europea, así como una relación de respeto con Estados Unidos basada en cooperación sin subordinación.
También, resaltó reformas clave en el Poder Judicial y la Constitución, señalando que se termina la era de nepotismo y corrupción, y reafirmó que su gobierno trabaja por un modelo económico de prosperidad compartida, con resultados tangibles para millones de mexicanas y mexicanos.
