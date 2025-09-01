Pese a calumnias, trabajamos en abasto de medicinas.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de calumnias y mentiras, el Gobierno federal trabaja en el abasto de medicinas, a través del programa Rutas de la Salud.

"Pusimos en marcha el programa Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos en el nivel primario, y en esta semana se complementa para los siguientes niveles. A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos", comentó.

Durante su mensaje del Primer Informe de Gobierno, la Presidenta destacó que el abasto se encuentra por encima del 90 por ciento de abasto y reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud.

"En todos los centros de salud y hospitales, ya están por encima del 90 por ciento de abasto, para ello, la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en lo que llamamos Protocolos Nacionales de Atención Médica, para normar los medicamentos necesarios en el primer, segundo, y tercer nivel de atención por padecimiento, por enfermedad", apuntó.

"Somos persistentes y certeros, el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México", agregó.

El programa consiste en que por medio de camionetas se hagan entregas mensuales de kits de medicamentos a poco más de 8 mil unidades de salud de primer nivel de atención de IMSS Bienestar en las 23 entidades adheridas a este sistema de salud.

El mes pasado, Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, informó que se entregarían casi 10 mil 500 kits de medicamentos, con más de mil 900 piezas de fármacos cada uno de los centros y hospitales.