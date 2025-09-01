Noticias

Destaca CSP baja en pobreza: '4T continúa y se profundiza'

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la baja en pobreza con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijo que con la Administración actual, la transformación del País se profundiza.
  • Por: Agencia Reforma
  • 01 / Septiembre / 2025 - 12:18 p.m.
  • COMPARTIR
Destaca CSP baja en pobreza: 4T continúa y se profundiza

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la baja en pobreza con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijo que con la Administración actual, la transformación del País se profundiza.

 Al rendir su primer informe de Gobierno por sus primeros 11 meses, la Mandataria señaló que asistía a dar cuentas  como servidora del pueblo, con la certeza de que no olvidará las causas que la han impulsado para "construir un México más justo, democrático, libre y soberano".

"La Cuarta Transformación no solo continúa sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza", dijo desde Palacio Nacional.

EL MAÑANA RECOMIENDA