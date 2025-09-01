Destaca CSP baja en pobreza: '4T continúa y se profundiza'La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la baja en pobreza con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dijo que con la Administración actual, la transformación del País se profundiza.
Al rendir su primer informe de Gobierno por sus primeros 11 meses, la Mandataria señaló que asistía a dar cuentas como servidora del pueblo, con la certeza de que no olvidará las causas que la han impulsado para "construir un México más justo, democrático, libre y soberano".
"La Cuarta Transformación no solo continúa sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza", dijo desde Palacio Nacional.
