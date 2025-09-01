Cooperación sin subordinación, dice CSP ante visita de Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la relación diplomática de México con Estados Unidos es de cooperación y no subordinación, en el marco de su Primer Informe de Gobierno y previo a la visita de Marco Rubio, Secretario de Estado de ese país.

"Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones. En dos días, recibiremos al Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad, hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad, y la cooperación sin subordinación", dijo.

Durante su mensaje con motivo de su Primer Informe, la Presidencia destacó que México tiene el menor porcentaje de tarifas arancelarias estadounidenses y que se seguirá trabajando para que se mantenga.

"En estos meses, el mundo entero, enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el Gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo, y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino", expresó.

Asimismo, Sheinbaum mencionó que desde febrero se instaló el programa México te abraza, donde se ha brindado atención a migrantes mexicanos regresados desde Estados Unidos, con el que han atendido más de 86 mil connacionales.

"Desde el mes de febrero instalamos centros de atención integral para nuestros hermanos migrantes que injustamente son deportados desde Estados Unidos, les otorgamos la Tarjeta Paisano, la inscripción al IMSS, acceso a la vivienda, empleo, transporte a sus lugares de origen, además de comida caliente y albergue temporal, con este programa que llamamos México te abraza, hemos atendido a más de 86 mil compatriotas", resaltó.

"En Estados Unidos, reforzamos la atención consular, la línea migrante, la contratación de abogados y la simplificación de trámites, seguiremos trabajando para que nuestras hermanas y hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por su Gobierno, saben que los consideramos héroes y heroínas de México", añadió.

La semana pasada, la Mandataria anunció que el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, presentará su plan de migración durante la reunión que sostendrá el próximo 3 de septiembre con el Gobierno mexicano como parte del Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley.