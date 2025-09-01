México requiere empresarios todavía más activos.- Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México requiere de empresarios más activos y visionarios comprometidos con el futuro de la Nación.

"México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios y profundamente comprometidos con el futuro de la nación", expresó Sheinbaum en Palacio Nacional.

Esta mañana, en su Primer Informe de Gobierno, la Mandataria federal hizo un llamado también a que los empresarios del País se sumen al Plan México con el fin de que se generen mejores condiciones de crédito.

"Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro País a sumarse con su decisión al Plan México, con inversión productiva e innovadora, y avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito", dijo.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que las estrategias que promueven con el Plan México están enfocadas en lograr el desarrollo económico para el bienestar del pueblo.

"Estrategias que promovemos con el Plan México destacan los polos de desarrollo económico para el bienestar y ofrecen incentivos a la inversión. A la fecha están en marcha 5 de los 15 polos iniciales y ocho del Corredor Interoceánico, así como 18 de los nuevos parques industriales que anunciamos", agregó.