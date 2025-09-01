Sheinbaum llega a su primer informe con un apoyo del 79% a su gestión

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum llega invicta a su primer balance de Gobierno. La presidenta mexicana conserva un apoyo del 79%, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio. La consultora, que levantó 1.220 entrevistas en viviendas entre el 26 y el 27 de agosto, recoge que a casi un año de su toma de posesión solo el 18% de la población desaprueba el trabajo de la mandataria. La mayoría a favor menciona los apoyos sociales como el gran logro de su Gobierno y sus detractores recalcan la inseguridad como el gran error. Los encuestados coinciden en la delincuencia como el principal problema del país. En ese contexto, el 68% ve con buenos ojos la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos, pero el 60% rechaza que agentes del otro lado de la frontera operen en el país.

“No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas”: CSP rinde primer informe Sheinbaum destaca avances en seguridad social y economía durante su informe de gobierno, enfatizando el impulso a la innovación tecnológica y las relaciones internacionales.

A punto de comenzar el nuevo curso político en México, encabezado por la toma de posesión del nuevo poder judicial y por la presentación del primer informe de Gobierno de Sheinbaum el 1 de septiembre, el 39% de los encuestados ni siquiera conocía que ese último acto se iba a llevar a cabo. La presidenta entra en su segundo año con cada vez más frentes abiertos, pero con algo indudable, su popularidad sigue intacta.

En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?

En porcentaje. Datos al 27 de agosto de 2025

Desaprueba

18%

No sabe

3%

Aprueba

79%

Fuente Enkoll EL PAÍS

En diciembre de 2024, el trabajo de la mandataria registraba un 76% de aprobación y un 21% de rechazo, según esta misma encuestadora. El punto más alto se situó en mayo con un 83%, pero ahora se mantiene con casi el apoyo de ocho de cada 10 encuestados. La presidenta encuentra el mayor respaldo en la población de más de 55 años y la desaprobación (hasta el 24%) entre las personas de 35 a 44. La encuesta recoge, además, que Sheinbaum llega a su primer informe con más apoyo del que llegó su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, al suyo: seis puntos por encima. También ante la pregunta de si el inicio de su Gobierno “ha sido mejor” o “ha sido peor” que el del expresidente, un 49% apunta que todavía mejor el de ella y un 14% valora que igual de bueno.

Sin embargo, hay en un punto en el que la presidenta no consigue convencer a la ciudadanía: la violencia. A pesar de los esfuerzos que Sheinbaum insiste en que lleva a cabo su Gabinete —la tasa de homicidios se ha reducido un 25% desde el año pasado, según sus propias cifras—, la mitad de todos los encuestados identifican la inseguridad como el principal problema del país. Esa percepción va en aumento: ha pasado del 45% de diciembre al 51% actual. La mayoría de estos encuestados hace referencia a la delincuencia cotidiana de robos y asaltos, pero también ocupan un puesto importante los asesinatos y el narcotráfico. Justo ahora se va a cumplir un año desde que Sinaloa sufre la guerra fratricida entre las facciones del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, que ha dejado ya más de 1.700 asesinatos y 2.000 desapariciones.

¿Cuál considera que es el principal problema del país?

Inseguridad / delincuencia

46%

Corrupción

11%

Economía / crecimiento económico

6%

Falta de empleos

6%

Calles en mal estado / sin pavimento

5%

Narcotráfico

4%

Bajos salarios

3%

Servicios de salud / falta de medicamentos

3%

Otras menciones menores a 1%

3%

No sabe / no respondió

3%

Mal gobierno

2%

Violencia / crimen organizado

1%

Pobreza

1%

Mala calidad del transporte público / movilidad

1%

Falta de agua potable

1%

Falta de alumbrado público

1%

Mala calidad de la educación pública

1%

Falta de cuidado del medio ambiente

1%

Falta de drenaje / alcantarillado

1%

Fuente EnkollTabla: EL PAÍS

Trump no pasa factura a la presidenta

El segundo año de Sheinbaum va a estar marcado por lo mismo que el primero: su relación con el presidente Donald Trump. Esta negociación constante y volátil es identificada por muchos expertos como el principal reto de la morenista. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha dinamitado el tablero comercial global con su imposición de aranceles. La mayoría fueron esquivados por el Gobierno mexicano, pero a cambio de importantes concesiones: Sheinbaum blindó la frontera norte del país con más de 10.000 militares, multiplicó las detenciones y los decomisos de fentanilo, y también ha entregado en dos tandas a 55 capos del narcotráfico. Esta entrega está respaldada por el 68% de los encuestados por Enkoll, frente al 29% que la rechaza. De hecho, la mitad cree que cuando el Gobierno de México realiza este tipo de expulsiones a Estados Unidos lo hace “por convicción propia para combatir al narcotráfico”. El otro 43% cree que lo hace por las presiones de Trump.

¿Qué tanta confianza le genera la forma en que la presidenta de México está manejando la relación bilateral con el presidente Donald Trump??En porcentaje. Datos al 27 de agosto de 2025

Mucha confianza

25%

Algo de confianza

40%

Poca confianza

25%

Nada de confianza

9%

No sabe / no responde

1%

Fuente Enkoll EL PAÍS

Esta entrega consigue los números contrarios a la posibilidad de una injerencia de agentes de seguridad estadounidenses en México. Ese tema, una ilusión recurrente del ala más dura del trumpismo, ha vuelto a la palestra en la política mexicana después de que la panista Lily Téllez acudiera a la cadena Fox News a pedir el apoyo de Trump para esta lucha. Sin embargo, la idea sigue sin ser bien recibida entre los ciudadanos: un 60% rechaza que operen en el país, frente al 38% que estaría de acuerdo.

La relación con Trump está regida por la incertidumbre, pero, de momento, al 65% de los encuestados les genera confianza cómo la está manejando la presidenta. Esa cifra ha ido cayendo desde diciembre de 2024, cuando llegó a estar en el 75%. Sin embargo, sigue sin pasar factura a Sheinbaum: incluso, entre los logros señalados, un 4% considera este manejo como el más importante. Y después de los turbulentos meses que han dejado los aranceles, los problemas económicos han pasado de ser considerados por el 27% de la población como los más importantes en diciembre de 2024, a solo serlo para el 16% ahora.

¿Cuál considera que es el principal logro del Gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?

En porcentaje de los que aprueban su administración (79%)

Tabla con 2 columnas y 23 filas. En este momento se muestran las filas desde la 1 a la 23. Ordenado de forma ascendente

Logro

Los apoyos sociales

15%

15%El apoyo a los adultos mayores

11%

El apoyo de becas

10%

Tiene buenas propuestas / trabaja bien

7%

El combate a la inseguridad / delincuencia

5%

Mejorar la economía del país

4%

El apoyo para las mujeres

3%

La postura que ha tomado frente a Donald Trump / EE UU

3%

Generar empleos

2%

La inversión en el transporte público

2%

Los programas de salud

2%

Los apoyos para la vivienda

1%

Aumentar el salario mínimo

1%

Mejorar las relaciones internacionales

1%

Generar obra pública / infraestructura

1%

Mejorar calles / pavimentación

1%

Combatir la corrupción

1%

Las Reformas que ha propuesto

1%

Mejorar la educación

1%

Continuar con la 4T

1%

Otras menciones menores a 1%

1%

Ninguno / Nada

12%

No sabe / No respondió

14%

Fuente EnkollTabla: EL PAÍS

Independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿usted con cuál partido se identifica más?

Morena

45%

PAN

13%

PRI

7%

MC

7%

PT

4%

PV

3%

Apartidistas

19%

No sabe no responde

2%

Fuente Enkoll EL PAÍS

Metodología

Tamaño de la muestra:

1.223 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente.

Fecha de levantamiento:

Del 26 al 27 de agosto de 2025.

Metodología de recolección:

Entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos aplicando un instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del estudio.

Selección de la muestra:

La muestra tiene representatividad para la República Mexicana. Se realizó una muestra probabilística y polietápica:

•Etapa I: Se seleccionan secciones electorales con un muestreo con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de la lista nominal.

•Etapa II: Se seleccionan manzanas en cada unidad primaria en muestra, usando también muestreo con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de la lista nominal.

•Etapa III: Se seleccionan viviendas en cada manzana con muestreo sistemático con arranque aleatorio.

Para una mejor representación de la población, se manejan cuotas por género cruzada por rango de edad.

Precisión y confianza:

Los resultados tienen un margen de error alrededor del ±2.8%, con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.