Cerrará Gobierno con registro de 115 mil desaparecidos

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará el sexenio con más de 115 mil personas desaparecidas.

Así lo reportó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en la tercera y última sesión ordinaria del Sistema, en la que se dio a conocer que de los 328 mil 091 registros totales, han sido localizados 212 mil 483.

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la CNB, explicó que hay 8 mil 631 personas localizadas, en proceso de revisión o formalización, mil 503 casos duplicados y 12 mil 058 sin identidad confirmada.

"Están desaparecidos o no localizados 115 mil 608 (personas). Todos los que estamos trabajando en este tema sabemos que este número cambia diariamente, es un corte al día lunes (9 de septiembre). Todavía estamos procesando la localización de 8 mil 631 personas, revisando el proceso de formalización, hay que resolver mil 500 duplicados y hay un universo de 12 mil 058 registros que tenemos una complicación con los datos y con la información que contienen dichos registros", señaló.

La funcionaria aseguró que, entre febrero y agosto de este año, la CNB realizó 3 mil 852 acciones de búsqueda, lo que representa casi cuatro veces el número de acciones realizadas por el organismo entre 2019 y 2023.

"Hemos casi cuadruplicado, en siete meses, lo que se hizo en cinco años", aseveró.

Reyes Sahagún defendió el nuevo censo de desaparecidos y la búsqueda generalizada instruida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también participó la Secretaría de Bienestar.

Detalló que, al concluir la séptima jornada de búsqueda, se consultaron más de 890 millones de datos, con 13 instituciones del Gobierno federal y se realizaron casi 65 mil llamadas telefónicas para buscar e identificar a las personas.

Sostuvo que, en 2 mil 729 casos, existen posibilidades de localización con vida y 395 casos de posibles fallecimientos.

La presidenta de la Comisión reconoció que se han interpuesto 167 amparos en contra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), de los cuales 103 fueron sobreseídos y 103 aún están en trámite,

"Son amparos interpuestos en contra del Registro, pos supuestas suspensiones de nombres o que se han borrado nombres", explicó.

Sin buscadores

Por otro lado, la funcionaria dio a conocer que, a partir de febrero de este año, se integró una Red Nacional de Personas Buscadoras, con un total de 127 plazas en las 32 entidades federativas u 20 en las oficinas centrales.

Tras reconocer que han tenido algunas bajas, reveló que tres estados no cuentan con buscadores porque "así lo decidieron".

Entre ellas están Querétaro, gobernada por el PAN; Jalisco, gobernada por Movimiento Ciudadano, y Sinaloa que, además de ser gobernada por Morena, es un estado que atraviesa por una serie de conflictos armados, como consecuencia de las pugnas internas del cártel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Ni para cuándo

Al hablar del caso del Centro Nacional de Identificación Humana, ubicado en Xochitepec, Morelos, la Comisionada reconoció que no se ha logrado concretar la donación del inmueble, debido a que el Fideicomiso tiene pendientes trámites y pagos ante el Ayuntamiento.

Recordó que el contrato de comodato para operar en el lugar se formalizó del primero de agosto de 2022 a septiembre de 2024, con lo que se logró ocupar el inmueble de manera parcial.

"La donación del inmueble no se ha concretado debido a que el fideicomiso tiene una serie de trámites pendientes, tanto internos, como con el municipio. La Comisión está a la espera de que nos informe el fideicomiso qué es lo que procede, pero no se ha podido avanzar en la donación del inmueble por limitaciones jurídicas, no por falta de gestión de la Comisión, es importante que quede claro", agregó.