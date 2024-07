Cierran filas juzgadoras con Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO.-La Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) cerró filas con la Ministra Norma Piña Hernández, ante los cuestionamientos del poder político al que acusó de pretender controlar a la justicia.

Grupo REFORMA publicó este martes que la Ministra Yasmín Esquivel pidió en la sesión privada de ayer la renuncia de Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la AMJ, emitió hoy un pronunciamiento en favor de la presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del diálogo para evitar la confrontación con el autoritarismo.

"En este contexto donde los Poderes Judiciales se enfrentan al mayor reto en su historia por los cuestionamientos que se le hacen desde el poder político, las integrantes de la asociación mexicana de juzgadores asociación civil queremos expresarle a la Ministra Luz Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y el CJF, nuestra sonoridad para enfrentar los enormes retos que corresponden a su alto cargo", dijo la magistrada.

"Nuevamente, hacemos eco de los desafíos que ha enfrentado en el ejercicio de su encargo y cerramos filas para reiterarle nuestro apoyo institucional, teniendo siempre presente que la lucha de una mujer contra la desigualdad es la lucha de todas".

Molina de la Puente indicó que las juzgadoras son conscientes que, al ser Piña la primera mujer en alcanzar el alto cargo de presidenta de la SCJN y del CJF, enfrenta no sólo los retos de su encargo sino también los emergentes de los tiempos políticos "y los provenientes de la violencia política de género por su condición de mujer".

"A pesar de cualquier silenciamiento, reiteramos con la mayor convicción nuestra postura de que el diálogo es el único camino en el Estado democrático para alcanzar el consenso, preservar la gobernabilidad y evitar la confrontación del autoritarismo", dijo la presidenta de la AMJ.

Molina de la Puente rebatió los cuestionamientos de carencia de oficio político de los juzgadores, argumentando que ellos no deben tener tal, porque no son políticos y su función no es perseguir la popularidad.

"Observamos que se pretende desde la política ordenar a la justicia, escuchamos que se reprocha a las personas juzgadora su falta de oficio político; invitamos a reducir la crispación existente y recordamos a la sociedad que es la si los jueces no somos políticos y no debemos tener oficio para ello, pues nuestra labor constitucional exige, entre otros, reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, lealtad e imparcialidad, pero no oficio político, porque como árbitro de los conflictos, buscamos como fin último la justicia y no la popularidad", señaló.

La Magistrada añadió que el compromiso de la asociación civil a su cargo es institucional con el ejercicio de la función que desempeñan para el Estado mexicano y en beneficio de la población.

"Nuestra sonoridad y apoyo es para usted (Norma Piña), unidas en la construcción del País de instituciones sólidas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos humanos", concluye.